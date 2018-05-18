lifecell запустил обновленный тариф «Звонки всем», дополнительно включив в пакет 2,5 ГБ мобильного интернета за те же 50 грн/мес

Оператор мобильной связи lifecell объявил о запуске обновленного тарифного плана «Звонки всем», в который помимо безлимитных звонков в сети lifecell и 75 минут на другие сети добавили 2,5 ГБ мобильного интернета, сохранив месячную абонплату 50 грн в месяц. При сохранении стоимости пакета обновление расширяет включенный перечень услуг и затрагивает условия предоставления дневных пакетов услуг в случае несвоевременной оплаты 30-дневного пакета.

Новый тарифный план «Звонки всем» доступен для подключения или миграции с 17 мая 2018 года. После активации стартового пакета первый 30-дневный пакет услуг входит в его стоимость. А в случае повторного заказа пакета услуг ранее чем через 30 дней абонент заплатит 45 грн вместо 50 грн.

Тарифный план «Звонки всем» удобен прежде всего для абонентов, которые много общаются именно с помощью голосовой связи. Поэтому главные преимущества этого тарифного плана — безлимитные звонки в сети и 75 минут для звонков в другие сети. При этом поскольку lifecell имеет наибольшее проникновение смартфонов в сети (70%), то для максимального удовлетворения потребностей пользователей отныне в пакет услуг также входит и мобильный Интернет в размере 2,5 ГБ.

Изменения касаются также случаев, когда на основном счете абонента недостаточно средств для оплаты 30-дневного пакета услуг. Если средств на счете более 10 грн, то автоматически предоставляется 2-дневный пакет услуг за 10 грн. Если средств на счете менее чем 10 грн — абоненту предоставляется пакет услуг, стоимость которого равна остатку всех имеющихся средств на счете и предусматривает начисление минут для звонков на номера lifecell из расчета 1 минута = 1 копейка. Например, если у абонента не оплачен 30-дневный пакет услуг, а остаток денежных средств на основном счете составляет 5 грн, то ему начисляется двухдневный пакет услуг для осуществления звонков в сети lifecell в количестве 500 минут.

Для абонентов, которые подключились к тарифному плану «Звонки всем» до 16.05.2018 включительно, название тарифа изменяется на «Звонки всем 2017». Подробные условия тарифа можно найти на официальном сайте оператора.

Источник: lifecell