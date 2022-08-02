Logitech G и Tencent Games анонсировали совместную разработку портативной консоли для облачного гейминга (ее покажут уже в этом году)

Известный производитель компьютерных аксессуаров Logitech G и китайская компания Tencent Games сегодня объявили о партнерстве, в рамках которого будет создана портативная консоль для облачного гейминга с поддержкой Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW и других сервисов. Показать готовое устройство партнеры планируют уже в этом году.

Logitech G займется аппаратной стороной устройства, тогда как специалисты Tencent Games сосредоточатся на программной части и поддержке сервисов. Полный список поддерживаемых облачных сервисов пока не озвучивается, но разработчики уже тесно контактируют с командами Microsoft и Nvidia.

По заверениям создателей пока еще безымянной платформы, владельцы их консоли «смогут наслаждаться AAA играми вдали от своих консолей и ПК».

Так как вся обработка действий игроков и рендеринг персонажей и окружающего мира будет происходить на облачных серверах соответствующих сервисов, геймерам не придется загружать и устанавливать игры — они смогут приступать к игровому процессу сразу после подключения к сети.

Курс Java Навчіться розробляти на Java та заробляйте від $700 на старті кар’єри РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Всем заинтересованным предлагают подписаться на обновления по следующей ссылке.

Напомним, что одна из самых популярных новых портативных консолей Steam Deck также поддерживает облачный гейминг, в частности Xbox Cloud Gaming.

Источник: Logitech