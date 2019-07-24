Интернет-стратостаты Loon уже налетали более 1 млн часов, преодолев более 40 млн км





Эта неделя ознаменовалась для интернет-стратостатов американской компании Loon, «дочки» холдинга Alphabet, очередным важным достижением — они суммарно налетали уже более 1 млн часов, преодолев расстояние в более чем 40 млн км.

Эти цифры не представляются чем-то совершенно невероятным на фоне того, что их все чаще используют для восстановления связи после стихийных бедствий (в качестве последних примеров можно вспомнить Пуэрто-Рико и Перу). Но все равно результат впечатляется, особенно с учетом того, что технологии без году неделя — ровно год назад Loon и Wing, созданные в Google X в качестве экспериментальных проектов, стали отдельными компаниями в составе Alphabet.

Этот результат во многом обусловлен спецификой работы стратостатов Loon: они используют алгоритмы машинного обучения, чтобы эффективно обходить сильные воздушные потоки десятой дорогой. Это приводит к тому, что маршруты могут быть длинными и извилистыми, но позволяет сократить затраты электроэнергии до минимума. Таким образом, стратостаты Loon летать месяцами. Собственно, Loon не против если ее воздушные шары немного «прогуляются» по пути, если это позволит обеспечить устойчивое подключение и снизит затраты. Чем точнее шар удерживается в определенной области, тем меньше шаров необходимо для гарантированного покрытия.

Сейчас все указывает на то, что в перспективе стратостаты вполне могут стать годной альтернативой спутникам в вопросе обеспечения связи и интернета в некоторых сценариях. В начале этого месяца компания объявила о планах запустить в ближайшее время коммерческие сети на основе стратостатов в Кении (государстве в Восточной Африке), совместно с Telkom Kenya (третьим по величине в стране сотовым оператором).

Источник: Loon (Medium)