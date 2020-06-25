Лоукостер FlixBus объявил о возобновлении работы в Украине, с сегодняшнего дня доступны пять европейских маршрутов





Автобусный лоукостер FlixBus объявил, что с сегодняшнего дня восстанавливает работу в Украине на отдельных международных маршрутах. В частности, в продаже уже доступны билеты на рейсы из Киева через Житомир, Ровно, Львов, Ужгород в Краков, Будапешт, Вену и более десяти немецких городов, а с 3 июля автобусы сервиса поедут из Одессы через Винницу, Хмельницкий и Тернополь на чешский Плзень через Прагу.

В рамках запущенных линий без пересадки можно добраться до десятков городов Европы. Но, поскольку FlixBus уже запустил множество рейсов в европейских странах, с одной пересадкой для путешествующих из Украины доступно гораздо больше направлений. Особенно это касается польской сети FlixBus, которая возобновила свою работу 28 мая, в том числе многие рейсы отправляются из Кракова. Также можно воспользоваться рейсами из польской Медыки, если самостоятельно пересечь границу на переходе Шегини-Медика, доступном для пешеходов.

В компании также напомнили о необходимости соблюдать правила пересечения границ, в частности, путешествовать, только если уверены, что здоровы, а также проверять официальные инструкции относительно пересечения границ и необходимость иметь соответствующие документы.

С возвращением на дороги FlixBus также решил повысить стандарты безопасности и гигиены, чтобы пассажиры и водители имели более высокую защиту от потенциальных рисков. Стандарты были разработаны в соответствии с указаниями и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, Европейской Комиссии и Министерства здравоохранения разных стран, включая Украину. Эти новые стандарты будут придерживаться во всех 31 странах, в которых работает компания.

«Сейчас мы возобновили часть наших линий из Украины, но планируем постепенно восстановить их все. Закрытие границ стало вызовом для всей индустрии международных перевозок, но даже с учетом жестких ограничений на границах со странами Евросоюза, которые существуют сейчас, мы видим спрос на поездки в страны Европы. В первую очередь это Польша, Германия и Чехия», – отметил Михал Леман, директор FlixBus в Украине и Польше.

Основные правила повышенных стандартов безопасности в FlixBus: профессиональная дезинфекция транспортных средств после каждого рейса; пассажиры обязаны носить защитные маски во время посадки, высадки и и внутри автобуса; пассажиры дезинфицируют руки при посадке (жидкость для дезинфекции доступна в автобусах); соблюдение 1,5-метрового расстояния от других людей при посадке и размещении багажа в багажном отделении; водители FlixBus снабжены средствами индивидуальной защиты (включая маски, перчатки, дезинфицирующие средства).

Линии FlixBus Украины, которые будут курсировать с 25 июня 2020:

N3200 Киев — Кельн (Киев — Житомир — Ровно — Львов — Берлин — Магдебург — Брунсвик — Ганновер — Билефельд — Дортмунд — Эссен — Дуйсбург — Дюссельдорф — Кельн)

N3201 Киев — Краков — Росток (Киев — Житомир — Ровно — Львов — Краков — Дрезден — Лейпциг — Галле — Дессау — Берлин — Росток)

N3202 Киев — Карлсруэ (Киев — Житомир — Ровно — Львов — Дрезден — Хемниц — Байройт — Вюрцбург — Ашаффенбурга — Франкфурт — Дармштадт — Гейдельберг — Мангейм — Карлсруэ)

N3203 Киев — Штутгарт (Киев — Житомир — Ровно — Львов — Дрезден — Хемниц — Цвикау — Мюнхберг — Нюрнберг — Ингольштадт — Мюнхен — Аугсбург — Ульм — Штутгарт)

N3300 Киев — Будапешт — Вена (Киев — Житомир — Новоград-Волынский — Ровно — Львов — Ужгород — Будапешт — Вена)

С 3 июля 2020 также запустит рейс N3277 Одесса — Прага — Плзень (Одесса — Умань — Винница — Хмельницкий — Тернополь — Львов — Краков — Оломоуц — Брно — Прага — Плзень).

Бронирование билетов уже доступно на официальном сайте FlixBus, в мобильном приложении и офлайн-точках продажи билетов.

Источник: FlixBus