Lucid отзовет все (1117) электромобилей Lucid Air 2022 года из-за проблем с проводкой

Производитель роскошных электромобилей Lucid отзывает модель Air, выпущенную в 2022 году, из-за потенциальных проблем, связанных со жгутом проводов. Они оказались недостаточно защищены, в результате чего может произойти отключение главного дисплея автомобиля. Он содержит важную информацию (индикаторы скорости, запас хода и предупреждающие сигналы), поэтому такой дефект представляет опасность и нарушает Федеральные стандартов безопасности транспортных средств. Об этом сказано в официальном уведомлении Национальной администрации безопасности дорожного движения США.

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Потенциальное количество затронутых этой проблемой электромобилей составляет 1117 единиц. В 2022 году Lucid поставила менее 1000 автомобилей, поэтому отзыв, видимо, затронет все модели Air Dream Edition и Grand Touring 2022 года выпуска. Официальные письма-уведомления владельцам планируется разослать 20 июня.

Текущий отзыв произошел всего через несколько месяцев после того, как Lucid отозвала 200 автомобилей Air 2022 года из-за проблем с амортизаторами передних стоек. Если они выйдут из строя, это может привести к резкому уменьшению дорожного просвета или повреждению переднего тормозного шланга.