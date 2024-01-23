Новости Игры 23.01.2024 в 09:19 comment views icon

Лидеры игровой индустрии готовятся к «двум годам страданий»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Если прошлый год в индустрии отметился увольнениями, то в 2024-м прогнозируют звание «года закрытий».

Согласно опросу GamesIndustry.biz, лидеры индустрии видеоигр готовятся, что текущие потрясения будут продолжаться до 2025 года. По их мнению, влияние высоких процентных ставок, перенасыщенных игровых магазинов и осторожности инвесторов приведут к новым реструктуризациям, увольнениям и закрытиям.

Согласно с неофициальными данными в 2023 году игры сократили более 10 000 рабочих мест.

Лідери ігрової індустрії готуються до «‎двох років страждань»

Лідери ігрової індустрії готуються до «‎двох років страждань»

«Если 2023 год был годом увольнений, то 2024 год будет годом закрытий. Не только разработчиков, но и издателей, медиа, сервисных компаний… В видеоиграх слишком много убыточных бизнесов… Мы ожидаем до двух лет страданий», — говорит гендиректор одной из игровых компаний.

По словам инвесторов, снижение процентных ставок, вероятно, будет стимулировать к большему финансированию — однако есть немало более «безопасных» целей инвестиций, чем видеоигры.

«Зачем играть с игровой компанией, когда можно просто положить деньги в банк и заработать 5%?».

Процентные ставки давят на расходы, и не только на заработную плату, но и на страхование, путешествия, аренду и другие бизнес-затраты, однако компенсировать это повышением цен на игры нет возможности.

«В 2020 и 2021 годах слишком много игр получили зеленый свет», — сказал один из издателей. «Нам нужно выйти на допандемический график выпуска, и это, вероятно, займет два года. Вы уже видите, как издатели подписывают меньше игр. Это происходит повсюду. Магазины переполнены, не только Steam, и игры просто не обеспечивают тех уровней, которые были».

Для компаний спасением становится отказ или сокращение убыточных, или отвлекающих внимание от основного предложения сфер бизнеса.

«Сосредоточенность — это неинтересно, но во многих случаях нужно вернуться к основам и создать резервные копии», — сказал другой известный бизнес-лидер.

Глобальные проблемы, которые игровой бизнес не может контролировать, также на него влияют.

«Перерасходы правительства во время пандемии, на войны, и такие вещи, как Brexit в Великобритании… понадобятся годы, прежде чем это нормализуется», — сказал инвестор.

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