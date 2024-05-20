Линейка iPhone 16 получит два новых цвета вместо двух нынешних

Аналитик Минг-Чи Куо поделился своими ожиданиями относительно цветовых вариантов линейки Apple iPhone 16. Он утверждает, что два новых цвета должны заменить два из существующих оттенков.

Куо написал в X (ранее Twitter), что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут доступны в черном, белом или серебристом, сером или «натуральном титане» и розовом цветах. Фактически это означает, что опция «синий титан», доступная для iPhone 15 Pro, будет отменена и заменена новым розовым цветом. Это отражает предыдущие слухи, возникшие в Китае, согласно которым существующий цвет Blue Titanium будет исключен из линейки iPhone 16 Pro в пользу нового «розового» титанового цвета.

В то же время iPhone 16 и iPhone 16 Plus, очевидно, будут предлагаться в черном, зеленом, розовом, синем и белом цветах. iPhone 15 и iPhone 15 Plus доступны в черном, зеленом, розовом, синем и желтом цветах. Это означает, что белый заменит желтый, а другие цвета останутся неизменными.

Куо отметил, что Apple может переименовать некоторые существующие цвета, как, например, когда она изменила «белый» iPhone 12 на «звездный свет» iPhone 13. Вместе с тем, если названия цветов не изменены, фактический тон и внешний вид могут выглядеть иначе.

Ожидается, что модельный ряд iPhone 16 будет анонсирован осенью.

Источник: macrumors