Презентация Apple — ждем первые Mac на процессорах ARM [завершена]





Сегодня вечером, в 20:00 по киевскому времени, Apple проведет свою третью осеннюю онлайн-презентацию «One More Thing», посвященную анонсу новых продуктов. Как и предыдущие, сегодняшнее мероприятие будет проходить в формате онлайн-трансляции. Стрим начнется в 20:00 по киевскому времени — онлайн-трансляция доступна как в этой новости (окно трансляции на YouTube ниже), так и на сайте Apple, а также в приложении Apple TV.

Центральное место в сегодняшней презентации, как известно всем, кто мало-мальски интересуется новостями из мира IT- индустрии, отведено первым компьютерам Mac на процессорах ARM. Напомним, Apple объявила о переходе на собственные процессоры ARM в компьютерах Mac вместо x86-совместимых CPU Intel на июньской конференции WWDC. И сегодня, если верить предыдущим утечкам, новую линейку Mac на ARM откроют 13-дюймовый MacBook Air и две модели MacBook Pro с экранами 13″ и 16″ соответственно. Все, что известно о первых маках на процессорах ARM собственной разработки Apple, — здесь.

Что же касается других менее громких, но не менее важных анонсов, на шоу также наверняка объявят дату полноценного релиза ОС macOS 11 Big Sur, которая была представлена еще на WWDC в июне и находится в бете последние месяцы.

Кроме того, на презентации могут наконец-то анонсировать умные маячки AirTag, которые можно будет крепить на разные предметы, что облегчит их поиск в пространстве, и накладные наушники AirPods Studio. Утечки об этих двух продуктах неустанно циркулируют с начала года.