Презентация Apple — ждем первые Mac на процессорах ARM [завершена]
Сегодня вечером, в 20:00 по киевскому времени, Apple проведет свою третью осеннюю онлайн-презентацию «One More Thing», посвященную анонсу новых продуктов. Как и предыдущие, сегодняшнее мероприятие будет проходить в формате онлайн-трансляции. Стрим начнется в 20:00 по киевскому времени — онлайн-трансляция доступна как в этой новости (окно трансляции на YouTube ниже), так и на сайте Apple, а также в приложении Apple TV.
Центральное место в сегодняшней презентации, как известно всем, кто мало-мальски интересуется новостями из мира IT-
Что же касается других менее громких, но не менее важных анонсов, на шоу также наверняка объявят дату полноценного релиза ОС macOS 11 Big Sur, которая была представлена еще на WWDC в июне и находится в бете последние месяцы.
Кроме того, на презентации могут наконец-то анонсировать умные маячки AirTag, которые можно будет крепить на разные предметы, что облегчит их поиск в пространстве, и накладные наушники AirPods Studio. Утечки об этих двух продуктах неустанно циркулируют с начала года.