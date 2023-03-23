«Магическая» Canva – сервис графического дизайна получил масштабное ИИ-обновление, которое заставит Adobe поволноваться

Большинство функций Canva – такие, как создание графики для социальных сетей, презентаций или рекламных материалов – теперь станут доступнее для тех, у кого нет профессионального опыта, а дизайнеры получат возможность решать «более насущные задачи».

В пакет Canva Visual Worksuite добавляют ИИ-инструменты, которые помогут согласовывать визуальную идентичность компаний. Вместо совместного диска и бесконечных сообщений в мессенджерах для дизайнеров, пользователи будут общаться в Brand Hub и получат Brand Kit со специальными активами компании, такими как логотипы, шрифты, цвета и рекомендации по дизайну.

Папки будут настроены по группам – для конкретных событий, кампаний и проектов. Дизайнеры смогут использовать готовые шаблоны для дублируемых задач (например, рекламные кампании по электронной почте).

Чем-то напоминает Google Drive, но здесь администраторы смогут устанавливать определенные разрешения – чтобы любой контент, созданный в Canva, оставался фирменным, ограничивая несогласованные шрифты и цвета. Руководители также могут утверждать рабочие процессы непосредственно на сервисе перед публикацией, чтобы предотвратить сохранение и просмотр нескольких черновиков в другом месте.

Функция Magic Replace призвана заменить активы во всех дизайнах одним нажатием – в случае, если вам просто нужно обновить устаревший логотип или фирменную графику. Magic Erase позволит удалить все ненужные детали из изображения, а Magic Edit заменит объект чем-то другим, используя генеративный ИИ.

Еще один инструмент, Magic Design, создает подборку персонализированных шаблонов (таких, как плакаты или открытки ко дню рождения) из любого загруженного изображения.

Другие ИИ-функции могут генерировать текст для графики, создавать фирменные презентации, переводить содержимое в дизайне на более чем 100 разных языков и подбирать видео к ритму звуковой дорожки.

И, наконец, здесь есть еще 953 новых шрифта и новые функции редактирования макетов, слоев, стилей и градиентов.

В Canva говорят, что используют смесь разных моделей ИИ в качестве основы для функций, в дополнение к созданию собственных систем. Больше информации о новых инструментах можно прочитать на сайте.

Есть немало других сервисов, предоставляющих подобные услуги (в том числе и Adobe Express, тоже получивший определенные ИИ-функции), но Canva, как инструмент «все в одном» — ведущий в отрасли. В настоящее время у компании более 110 миллионов пользователей ежемесячно — только 30 миллионов прибавилось с момента запуска Visual Worksuite в сентябре прошлого года.