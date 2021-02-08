Майнеры переходят на ноутбуки с GPU GeForce RTX 30: ферма из 20 ноутбуков с GeForce RTX 3060 приносит около $70 тыс. прибыли в год и окупается за 3,5 месяца





Настольные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 активно используются майнерами криптовалют. Однако из-за дефицита таких устройств майнеры вынуждены искать альтернативы для добычи криптовалююты Ethereum. И китайские майнеры, похоже, нашли, чем можно заменить дефицитные дискретные настольные видеокарты GeForce RTX 30 – мобильными версиями GeForce RTX 30 в составе игровых ноутбуков.

Дело в том, что в связи с резким ростом популярности Ethereum с прошлого года, майнинг на GPU снова стал популярным. Потому майнеры пытаются воспользоваться всеми доступными ресурсами для добычи криптовалюты. Так как из-за недостачи настольных видеокарт стало проблематично запускать новые фермы с такими устройствами, энтузиасты криптомайнинга переключились на игровые ноутбуки, которые содержат практически такие же самые GPU. Благо, на рынок начали поступать первые модели игровых ноутбуков с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30, которые были анонсированы месяц назад на выставке CES 2021.

В интернете уже появились фотографии таких ферм, состоящих из игровых ноутбуков. Одна из таких ферм включает более 40 ноутбуков китайского бренда Hasee, которые оснащены мобильным графическим процессором GeForce RTX 3070. Ноутбуки установлены в режиме палатки, чтобы обеспечить наиболее оптимальный отвод тепла от графического процессора, который вынужден работать в режиме 24/7. На одной из фотографий также виден массив из 32 120-миллиметровых вентиляторов, установленный в оконном проёме. Он выдувает нагретый воздух за пределы помещения.

Майнинг на игровых ноутбуках нельзя назвать оптимальным решением сточки зрения капиталовложений. Дело в том, что майнинг силами настольных видеокарт подразумевает возможность подключения нескольких видеокарт к одной системе. Таким образом, можно экономить на других компонентах: процессорах, материнских платах, ОЗУ, накопителях. В случае майнинга на мобильных видеокартах требуется покупать весь ноутбук для использования одной видеокарты. Цена моделей с GeForce RTX 3060 составляет от $999. Хотя при оптовых закупках возможны скидки. Правда, мобильные версии видеокарт обладают сниженным показателем TGP, что позволяет экономить на счетах за электроэнергию.

Но даже с учётом необходимости покупки полноценного ноутбука для майнинга на одной видеокарте, это является выгодной инвестицией при нынешнем уровне цен.

Экспериментальным путём удалось выяснить, что средний ноутбук с видеокартой GeForce RTX 3060 позволяет добывать 0,000265045 ETH в час. Таким образом, при условии работы в режиме 24/7 такой ноутбук добывает:

0,000265045 ETH – за 1 час;

0,00636108 ETH – за 1 день;

0,1908324 ETH – за 1 месяц (30 дней);

2,3217942 ETH – за 1 год.

В настоящее время цена криптовалюты Ethereum составляет около $1632. Таким образом, за один год один ноутбук с видеокартой GeForce RTX 3060 принесёт примерно $3700-3800. А ферма из 20 таких ноутбуков принесёт уже около $74-76 тыс.

Цена электроэнергии в Китае составляет около $0,084 за 1 кВтч. Если посчитать, что энергопотребление одного такого ноутбука составляет около 250 Вт (с учётом дополнительных вентиляторов), расходы на электроэнергию всей фермы за год составят около $3680. Таким образом, прибыль фермы за год может достигать $70-72 тыс. Если из этой суммы вычесть расходы на закупку ноутбуков и вентиляторов (около $20100), то за год чистая прибыль составит около $50 тыс. Вложения в закупку ноутбуков полностью окупаются примерно за 3,5 месяца. При условии, что цены на криптовалюту Ethereum не изменятся на протяжении года.

Источник: wccftech