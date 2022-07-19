Майнеры продают Bitcoin и уходят из бизнеса, стремясь сохранить прибыль и не допустить убытков

Аналитическая компания CryptoQuant подготовила отчёт, из которого следует, что криптомайнеры стремятся как можно быстрее распрощаться со своими Bitcoin-позициями. Иными словами, майнеры экстренно распродают криптовалюту.

Так, в конце прошлой недели на протяжении 24 часов с кошельков криптомайнеров было переведено 14 тыс. биткойнов на сумму более $300 млн по нынешнему курсу. За последние несколько недель майнеры сбросили наибольшее количество биткойнов с января 2021 года. Это явление называется «капитуляция майнеров» и обычно указывает на то, что майнеры готовятся продать свои ранее добытые монеты, чтобы покрыть текущие расходы на майнинг.

Сейчас стоимость Bitcoin составляет около $21,6 тыс. На протяжении последних нескольких месяцев цена криптовалюты постоянно снижается. По сравнению с максимальными значениями (около $69 тыс. по состоянию на ноябрь 2021 года) стоимость биткойна упала примерно на 70%. Тем временем инфляция находится на пике, а стоимость энергии бьёт рекорды, поскольку россия продолжает войну против Украины.

Снижение стоимости Bitcoin и увеличение затрат на энергию сокращают размер прибыли для майнеров. По этой причине некоторые из них продают биткойны по текущим ценам, чтобы попытаться снизить риск дальнейшего сокращения прибыли. А в некоторых случаях майнеры уже сталкиваются с убытками.

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«Учитывая рост стоимости электроэнергии и резкое падение цены биткойна, стоимость добычи биткойна может быть выше, чем его цена для некоторых майнеров», — написал аналитик Citi Джозеф Аюб в заметке от 5 июля.

Сложившаяся ситуация по разному влияет на майнеров. Мелкие игроки вынуждены прекращать майнинг, чтобы минимизировать убытки или сохранить хотя бы часть прибыли. Но для многих крупных майнеров добыча Bitcoin всё ещё остаётся выгодной и высокомаржинальной. Из-за ухода из бизнеса части майнеров наблюдается снижение общего хешрейта сети. За последний месяц он снизился на 15%. Следовательно, снижается и конкуренция за добычу бикойнов, а также уменьшается количество энергии, необходимой для добычи одной монеты. В конечном счёте, это хорошо для крупных майнеров, которые могут позволить себе пережить спад.

Источник: cnbc