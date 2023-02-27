«Мало кто знает, что такое Nike». Украинский трейлер фильма «ЭЙР» / Air об истории успеха спортивного бренда с Беном Аффлеком и Мэттом Деймоном

Warner Bros. Украина опубликовала дублированный украинский трейлер нового фильма режиссера Бена Аффлека под названием «ЭЙР» / Air об истории успеха всемирно известного бренда спортивной одежды.

Бен Аффлек также сыграл одну из главных ролей в ленте вместе с Мэттом Деймоном («Одиннадцать друзей Оушена», «Идентификация Борна») и Джейсоном Бейтманом («Озарк», «Несносные боссы»).

Трейлер к фильму «ЭЙР» / Air (украинский дубляж)

Фильм рассказывает о легендарном партнерстве между тогда еще малоизвестным начинающим спортсменом Майклом Джорданом и недавно созданным баскетбольным подразделением компании Nike. Вместе они создали бренд Air Jordan, совершивший революцию в спорте и современной культуре.

«Это трогательная история о выдающемся карьерном моменте нестандартной команды, которая пошла ва-банк со своей идеей, о бескомпромиссном видении матери, знающей, чего стоит талант ее сына, а также о величайшем баскетбольном феномене всех времен». по официальному описанию фильма

«ЭЙР» / Air выйдет в украинский прокат 6 апреля 2023 года, а после состоится цифровой релиз фильма в Amazon Prime Video.