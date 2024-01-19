Марк Цукерберг — еще один миллиардер, который хочет создать общий искусственный интеллект

Общий искусственный интеллект (AGI) — искусственный интеллект, который может решить любую интеллектуальную задачу, которую может выполнить человек.

Meta реорганизует команды искусственного интеллекта, поскольку присоединяется к рядам компаний, которые приняли за цель создать общий искусственный интеллект. По словам Цукерберга, они все больше будут сосредотачиваться на ИИ-исследованиях, поэтому эти изменения помогут «ускорить» их и в конечном счете улучшить «метавселенную».

Сейчас у Meta есть две команды, занимающиеся исследованиями искусственного интеллекта: команда Fundamental AI Research (FAIR), созданная еще в 2013, и новая — сосредоточенная исключительно на генеративном опыте ИИ для пользователей. Изменения, как говорит Цукерберг, «сблизят» оба подразделения и направлены на их расширение.

Гендиректор Meta не уточнил, сколько именно работников добавят в команды. В 2022 году компания сократила более 20 000 рабочих мест.

На видео, опубликованном Threads, Цукерберг сказал, что эти изменения поддержат их «долгосрочные цели построения общего искусственного интеллекта, ответственного открытого доступа к нему и обеспечения его доступности и полезности для всех в повседневной жизни».

Создание AGI — типа искусственного интеллекта, часто сравнивающегося с интеллектом человеческого уровня — стало особым предметом увлечения для многих компаний, включая X.ai Илона Маска, OpenAI и Google. Теперь и Цукерберг тратит на это огромные ресурсы Meta.

«Мы строим огромное количество инфраструктуры», — написал Цукерберг. «В конце этого года у нас будет ~350 тыс. Nvidia H100».

По оценкам аналитиков Raymond James, Nvidia продает чипы H100 за цену от $25 000 до $30 000, а на eBay они могут стоить более $40 000. Если бы Meta платила минимально, то потратила бы около $9 млрд.

Кроме того Цукерберг сказал, что вычислительная инфраструктура Meta будет содержать «почти 600 тысяч вычислительных эквивалентов H100, если включить другие графические процессоры». В декабре такие технологические компании как Meta, OpenAI и Microsoft заявили, что будут использовать новые компьютерные чипы Instinct MI300X AI от AMD.

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В финансовом отчете за третий квартал Meta заявила, что общие расходы на 2024 год составят от $94 до $99 миллиардов, что частично обусловлено расширением вычислительной техники.

«С точки зрения инвестиционных приоритетов, искусственный интеллект будет нашей крупнейшей сферой инвестиций в 2024 году, как в инженерные, так и в компьютерные ресурсы», — сказал Цукерберг во время разговора с аналитиками.

В то же время Цукерберг дал понять, что не планирует отказываться от метавселенной, которая, по его словам, также выигрывает от прогресса ИИ.

«Две основные части нашего видения — искусственный интеллект и метавселенная — связаны», — написал он.

С 2019 года технологический гигант потерял $47 миллиардов в своем подразделении Reality Labs, охватывающем VR и операции Meta в метавселенной.

«Думаю, что до конца десятилетия многие люди в течение дня будут часто общаться с искусственным интеллектом, используя умные очки, подобные тем, что мы создаем из Ray Ban», — сказал Цукерберг.

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