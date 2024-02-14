Марк Цукерберг протестировал гарнитуру Apple Vision Pro: «Quest 3 — лучше, и точка»

Гендиректор Meta лично испытал новую гарнитуру Apple и имеет несколько интересных мыслей по этому поводу.

На видео, опубликованном в Instagram, Марк Цукерберг обращает внимание на компромиссы, к которым прибегла Apple, чтобы превратить привлекательный дисплей в нечто, что можно носить на голове, в приемлемом форм-факторе. Далее он сосредотачивается в основном на сравнении Quest 3 с конкуренткой, отмечая, что продукт Meta на 120 граммов легче, что делает его более удобным для ношения в течение длительного времени, а также обеспечивает более свободные движения ввиду отсутствия батареи с проводом.

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Он считает, что вариант Quest с физическими ручными контроллерами и отслеживанием рук для управления — лучше, хотя и добавляет, что является сторонником отслеживания глаз в некоторых случаях использования. Цукерберг также сказал, что Quest 3 имеет лучшую «иммерсивную» библиотеку контента, чем Apple — но признает, что Vision Pro на данный момент лидирует в развлечениях.

Ну и неоспоримый и, пожалуй, самый важный факт — Quest 3 «в 7 раз дешевле».

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«Я не просто думаю, что Quest 3 — лучший продукт. Она — точно лучший продукт, и точка».

Meta действительно имеет огромное преимущество и некоторое время будет безоговорочным лидером в продажах гарнитур, однако Цукерберг не упоминает на видео, что Apple имеет очевидно лучшее аппаратное обеспечение и экосистему разработчиков, и нужно только время, чтобы набрать обороты в новой категории продуктов.

Источник: The Verge