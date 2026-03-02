banner
Honor представила Magic V6: самый тонкий складной смартфон с самым большим аккумулятором и Snapdragon 8 Elite Gen 5

Олександр Федоткін

Honor представила Magic V6: найтонший складаний смартфон с найбільшим акумулятором та Snapdragon 8 Elite Gen 5

Honor представила прямого конкурента Samsung Galaxy Z Fold 7. Складной Magic V6 может похвастаться самым тонким корпусом из всех раскладушек и самым большим среди них аккумулятором.


В сложенном виде Magic V6 толщиной всего 8,75 мм. Он весит 219 г, примерно как и Galaxy Z Fold 7. Новая раскладушка от Honor получила защиту от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69. Задняя панель красного цвета из материала, имитирующего замшу, рамка получила золотисто-металлическую отделку. Кроме этого производитель предлагает варианты в золотом, черном и белом цветах.

Несмотря на компактные размеры, устройство получило кремниево-углеродный аккумулятор на 6660 мА·ч, также самый емкий из представленных на данный момент складных смартфонов на рынке. Magic V6 поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную на 66 Вт.

Внутренний LTPO-дисплей 7,95″, а внешний — 6,52″. Оба поддерживают частоту обновления до 120 Гц и использование стилуса. Кроме этого стоит отметить отсутствие заметной складки на внутреннем дисплее. Magic V6 получил тройной блок камер, состоящий из основной на 50 Мп, в чем, конечно, уступает Galaxy Z Fold 7 с его основным модулем на 200 Мп. Однако смартфон от Honor получил в придачу телеобъектив с трехкратным зумом на 64 Мп и сверхширокоугольную камеру на 50 Мп. Внутренний и внешний дисплеи также используют фронталки на 20 Мп. Смартфон работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и в стандартной комплектации предлагает 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памятиСтарт продаж должен начаться в апреле, правда, на китайском рынке. На рынке стран ЕС и в других странах мира телефон появится не раньше, чем через несколько месяцев.


Ранее мы писали, что Honor интригует новым видео о Robot Phone — смартфоном, который имеет роботизированную руку. Недавно компания также представила Magic8 Pro Air и Magic8 RSR Porsche Design.

Источник: Android Authority

