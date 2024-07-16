Марсианский улей: NASA планирует запустить рой робопчел на Красную планету

Исследование других планет всегда было сложной задачей, но Институт перспективных концепций NASA (NIAC) предложил интересное решение — рой роботизированных пчел.

Недавно NASA успешно испытало свой первый летательный аппарат на Марсе — вертолет Ingenuity. Он превзошел все ожидания, совершив 72 полета за 1000 марсианских дней, хотя планировали только пять. Однако полеты на других планетах остаются сложной задачей из-за низкой гравитации и разреженной атмосферы.

Именно поэтому инженеры обратили внимание на природу. Они вдохновились бабочками-монархами и альбатросами, которые способны преодолевать огромные расстояния, несмотря на свои размеры. Исследователи из Университета Алабамы в Хантсвилле разработали концепцию «марсианских пчел» (Marsbees) — роботов размером со шмеля, но с крыльями как у цикады.

Эти миниатюрные дроны будут иметь датчики и средства связи. Они будут летать вокруг, собирая данные, и возвращаться к марсоходу-базе. Разработчики стремятся достичь максимальной энергоэффективности, рассчитывая на 16 минут полета с использованием обычных аккумуляторов.

Чанг-квон Канг, доцент Университета Алабамы, отмечает, что предварительные расчеты показывают: такой робот сможет генерировать достаточную подъемную силу для полета в марсианской атмосфере. Энергопотребление уменьшат благодаря гибкой структуре крыльев и инновационному механизму сбора энергии.

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Преимуществом «марсианских пчел» является их малый вес по сравнению с другими роботами. Это позволит более эффективно использовать ограниченное грузовое пространство межпланетных космических аппаратов. Кроме того, рой обеспечит большую устойчивость миссии — если одна «пчела» выйдет из строя, остальные продолжат работу.

Источник: Iflscience