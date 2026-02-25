Китай запретил показы фильма "Человек-паук" в 2021 году из-за Статуи Свободы, поэтому в 4-й части ее уберут

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой», вышедший в 2021 году, получил впечатляющие кассовые сборы в $1,9 млрд. Однако сумма могла быть еще большей, если бы не запрет показов в Китае.





Гендиректор Sony Pictures Том Ротман в новом интервью заявил, что китайский релиз был отменен из-за наличия Статуи Свободы в фильме. Местные регуляторы требовали ее вырезать, но, учитывая то, что весь финальный акт строился вокруг скульптуры, такое решение было бы очень категоричным для ленты.

Ротман говорит, что отказал в просьбе Китаю, потому что не очень хотел «стоять перед Конгрессом и рассказывать им, почему вырезал Статую Свободы по просьбе Коммунистической партии». В противном случае, по мнению гендиректора, «Человек-паук: Нет пути домой» с легкостью преодолел бы $2 млрд в прокате.

Следующий фильм во франшизе, «Человек-паук: Совершенно новый день» должен выйти уже в этом году, и на вопрос, могут ли вырезать Статую Свободы из него, Ротман ответил, что скульптуру просто не включали.





«На самом деле, по стечению обстоятельств, это правда», — говорит босс Sony Pictures, что следует расценивать, как подтверждение проката фильма в Китае.

Можно представить, как Ротман добавлял примечания сценаристам фильма Крису МакКенни и Эрику Соммерсу со словами «Никакой Статуи Свободы». На самом деле, скорее всего в «Человек-паук 4» просто вообще не будет американской патриотической символики.

О том, как Китай цензурирует американские ленты, а Голливуд послушно следует коммунистическим установкам на самом деле можно написать целую статью. За последние десятилетия примеров с цензурой накопилось сотни. Как пару из таких можно вспомнить «Топ Ган: Меверик», где с куртки Тома Круза убрали японский и тайваньский флаги, и постер «Пробуждение силы», где Disney уменьшил темнокожего актера Джона Бойегу, чтобы не раздражать китайские власти.

Сюжет «Человек-паук 4», очевидно, будет продолжать события предыдущей ленты, где Питер Паркер случайно открыл мультивселенную и принял трудное решение стереть себя из мира. Кроме Тома Холланда свои роли повторят Джейкоб Баталон (Нед) и Зендея (Эм-Джей), хотя последняя получит ограниченное экранное время. Среди новичков ожидаем появления звезды «Очень странных дел» Сэди Синк, Джона Бернтала в роли Карателя и Лизы Колон-Заяс из «Медведя». Ходили слухи, что главным злодеем фильма станет Мефисто Саши Барон-Коэна, что дебютировал в «Железном сердце», но они не имели официальных подтверждений.