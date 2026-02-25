banner
Новости Кино 25.02.2026 comment views icon

Китай запретил показы фильма "Человек-паук" в 2021 году из-за Статуи Свободы, поэтому в 4-й части ее уберут

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Китай заборонив покази "Людини-павука" у 2021 році через Статую Свободи, тому в 4-му фільмі її приберуть

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой», вышедший в 2021 году, получил впечатляющие кассовые сборы в $1,9 млрд. Однако сумма могла быть еще большей, если бы не запрет показов в Китае.


Гендиректор Sony Pictures Том Ротман в новом интервью заявил, что китайский релиз был отменен из-за наличия Статуи Свободы в фильме. Местные регуляторы требовали ее вырезать, но, учитывая то, что весь финальный акт строился вокруг скульптуры, такое решение было бы очень категоричным для ленты.

Ротман говорит, что отказал в просьбе Китаю, потому что не очень хотел «стоять перед Конгрессом и рассказывать им, почему вырезал Статую Свободы по просьбе Коммунистической партии». В противном случае, по мнению гендиректора, «Человек-паук: Нет пути домой» с легкостью преодолел бы $2 млрд в прокате.

Следующий фильм во франшизе, «Человек-паук: Совершенно новый день» должен выйти уже в этом году, и на вопрос, могут ли вырезать Статую Свободы из него, Ротман ответил, что скульптуру просто не включали.


«На самом деле, по стечению обстоятельств, это правда», — говорит босс Sony Pictures, что следует расценивать, как подтверждение проката фильма в Китае.

Можно представить, как Ротман добавлял примечания сценаристам фильма Крису МакКенни и Эрику Соммерсу со словами «Никакой Статуи Свободы». На самом деле, скорее всего в «Человек-паук 4» просто вообще не будет американской патриотической символики.

О том, как Китай цензурирует американские ленты, а Голливуд послушно следует коммунистическим установкам на самом деле можно написать целую статью. За последние десятилетия примеров с цензурой накопилось сотни. Как пару из таких можно вспомнить «Топ Ган: Меверик», где с куртки Тома Круза убрали японский и тайваньский флаги, и постер «Пробуждение силы», где Disney уменьшил темнокожего актера Джона Бойегу, чтобы не раздражать китайские власти.

Сюжет «Человек-паук 4», очевидно, будет продолжать события предыдущей ленты, где Питер Паркер случайно открыл мультивселенную и принял трудное решение стереть себя из мира. Кроме Тома Холланда свои роли повторят Джейкоб Баталон (Нед) и Зендея (Эм-Джей), хотя последняя получит ограниченное экранное время. Среди новичков ожидаем появления звезды «Очень странных дел» Сэди Синк, Джона Бернтала в роли Карателя и Лизы Колон-Заяс из «Медведя». Ходили слухи, что главным злодеем фильма станет Мефисто Саши Барон-Коэна, что дебютировал в «Железном сердце», но они не имели официальных подтверждений.

«Людина-павук 4» б’є рекорд MCU за кількістю лиходіїв: 9, без урахування «сірих» Халка та Карателя

Спецпроекты
Текстова трансляція Samsung Galaxy Unpacked 2026 від ITC.ua
ITForce як digital-агенція: чому міжнародні сертифікації мають значення для бізнесу

Популярные новости

arrow left
arrow right
Съемки фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" начнутся в мае со "старыми" Фродо и Гэндальфом
Илон Маск раскритиковал "Одиссею" за темнокожую Елену Прекрасную: "Нолан изменил своим принципам"
Стартовали съемки фильма "Джон Рэмбо": приквела к фильмам со Сталлоне с новым актером (первый постер)
Первый за 10 лет фильм от режиссера "Пиратов Карибского моря" оценили в 88% на Rotten Tomatoes
Передумал: Кэмерон исследует "этический" аспект ИИ, чтобы выпускать "Аватары" быстрее
Квентин Тарантино принес "детский стул" на съемки "Приключений Клиффа Бута" и все время сидел с режиссером
"Русалки не дают нам выбора": трейлер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф"
Джейсон Стейтем сыграет сам себя в боевике "Джейсон Стейтем украл мой велосипед"
Питер Джексон хотел снять "Властелин колец 3.5" с сюжетом, который раскроют в "Охоте на Голлума"
Смертная казнь за онлайн-мошенничество: в Китае казнили 11 членов преступного клана
Новую Sci-Fi комедию со звездой "Очень странных дел" оценили в 90% на Rotten Tomatoes
Фильм о Крысах из "Ведьмака" оценил только один критик Rotten Tomatoes
"Быть мертвым — весело": первый трейлер фильма "Мумия" Ли Кронина
Новые "Звездные войны" с Райаном Гослингом "во многом" будут подражать "Очень странным делам"
История продолжается: Netflix показал трейлер спинофа "Очень странных дел" с анимированными Хокинсом и Изнанкой
Оранжевый — хит сезона: в Китае раскупили 10 млн iPhone 17 Pro Max благодаря "космическому" цвету
"Я тебе не доверяю": в трейлере фильма "Срыв" копы Бен Аффлек и Мэтт Дэймон дерутся из-за $20 млн
Кэмерон: Disney требует удешевить "Аватар 4 и 5", иначе — фильмы не выйдут
Китай запустил первый в мире 5-тонный eVTOL: 10 пассажиров и полет до 1500 км
Номинанты "Оскар-2026": исторический рекорд "Грешников", "Битва за битвой" и снова россияне (полный список)
"Грозовой перевал" стал грозовым провалом в США: касса ниже прогнозов
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить