Marvel изменила трейлер «Капитан Америка: Дивный новый мир» из-за покушения на Трампа

Marvel тихо изменила первый трейлер фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир», а затем подтвердила его. Изменения связаны с покушением на Трампа.

В новой версии удалили сцену покушения Исайи Брэдли на президента Росса. Вот какой трейлер сейчас:

Enter a brave new world. Marvel Studios’ #CaptainAmericaBraveNewWorld, only in cinemas February 14, 2025. pic.twitter.com/ikNQHmIuSd

— Marvel India (@Marvel_India) July 23, 2024