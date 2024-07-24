Marvel изменила трейлер «Капитан Америка: Дивный новый мир» из-за покушения на Трампа

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Marvel тихо изменила первый трейлер фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир», а затем подтвердила его. Изменения связаны с покушением на Трампа.

В новой версии удалили сцену покушения Исайи Брэдли на президента Росса. Вот какой трейлер сейчас:

Enter a brave new world. Marvel Studios’ #CaptainAmericaBraveNewWorld, only in cinemas February 14, 2025. pic.twitter.com/ikNQHmIuSd — Marvel India (@Marvel_India) July 23, 2024

И вот каким он был изначально:

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Обновленная версия теперь показывает, как Брэдли атакует всех, кроме президента, во время вспышки гнева в Белом доме. Примечательно, что учетные записи Marvel в США пока не удалили оригинальный трейлер и не распространили только что отредактированный дубль — изменили видео только для международной аудитории.

Представитель Disney сообщил, что после события 13 июля в трейлер было внесено несколько изменений, прежде чем он был распространен в кинотеатрах.

Когда случается что-то резонансное, мир развлечений вынужден менять контент, который может вызвать ложные и неприятные ассоциации. Недавно Amazon заявила о ложности ассоциаций финала 4 сезона «Парней» с покушением — Сериал был отснят еще год назад.

«Капитан Америка» принадлежит компаниям Marvel и Disney, чьи интересы в основном заключаются в поддержании лояльности к бренду, а не в раскачивании хайпа. «Капитан Америка: Дивный новый мир» выйдет в кинотеатрах 12 февраля 2025 года.

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Источник: Gizmodo

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