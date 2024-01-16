Маск пожаловался на маленькую долю в Tesla — раньше он потратил часть акций на покупку Twitter

Миллиардер говорит, что ему было бы некомфортно развивать автопроизводителя как лидера в области ИИ и робототехники, не имея по крайней мере 25% голосов в компании (почти вдвое больше его нынешней доли).
Илон Маск пожаловался на маленькую долю в Tesla — и это заявление звучит особенно странно, учитывая, что он сам раньше продал акции компании на десятки миллиардов, чтобы приобрести Twitter по очень завышенной цене.
В то же время, как пишет Electrek, вероятно, что Tesla таки собирает для гендиректора новый компенсационный пакет (предыдущий принес Маску миллиарды долларов и звание самого богатого человека мира). По иронии судьбы автопроизводитель в настоящее время сократил план опционов на акции для своих сотрудников.
В настоящее время Илон Маск владеет 411 миллионами акций Tesla — около 13% акций в обращении, но миллиардер, похоже, считает, что этого недостаточно, чтобы продолжать работу в компании в статусе генерального директора. По его словам, большая доля в Tesla, предоставит ему большее «влияние» на усилия компании в области ИИ и робототехники:
«Мне неудобно развивать Tesla как лидера в сфере искусственного интеллекта и робототехники, не имея ~25% голосов. Имеющегося достаточно, чтобы быть влиятельным, но не настолько, чтобы меня нельзя было сбросить. В этом случае я предпочел бы создавать продукты вне Tesla».
История с приобретением Twitter тянулась с момента, когда Маск запустил опрос в соцсети и анонсировал продажу 10% доли в Tesla, чтобы прибрать к рукам компанию. Впоследствии, несмотря на подписание соглашения, он пытался отказаться от приобретения, но столкнулся с судебными исками и таки заплатил за Twitter $44 млрд (в том числе и средствами, вырученными за продажу акций Tesla — на то время это привело к значительному падению акций автопроизводителя).
В последнем обновлении в Twitter Илон Маск сообщил, что единственной причиной отсутствия нового компенсационного плана является то, что Tesla ожидает решения по судебному иску акционеров, посчитавшим его компенсационный пакет слишком большим.
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Ранее Илон и остальные члены правления Tesla уже вернули компании более $700 млн из-за обвинений в чрезмерных компенсациях.