Маск заявил, что X будет взимать «небольшой ежемесячный платеж» за использование сервиса и похвастался 550 миллионами пользователей

Илон Маск предполагает, что X (бывший Twitter) больше не может быть бесплатным сайтом.

Во время разговора в прямом эфире с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Маск сказал, что компания будет взимать «небольшой ежемесячный платеж» за использование сервиса X. Точную сумму он не назвал, хотя отметил, что это поможет в борьбе с ботами.

«Это единственный способ для борьбы с огромными армиями ботов. Боты дешевые, но если им придется платить несколько долларов или что-то такое, их стоимость вырастет. К тому же всякий раз, когда создатель ботов захочет запустить еще одного, ему придется использовать новый способ оплаты», — объяснил Маск.

Илон также поделился новыми показателями для X, отметив, что у сайта около 550 миллионов ежемесячных пользователей, которые создают от 100 до 200 миллионов публикаций ежедневно. Однако непонятно, учитывает ли он среди этих цифр автоматизированные учетные записи (то есть хороших ботов, таких как ленты новостей, или плохих, таких как спамеры).

Новые данные трудно сравнивать с предыдущими показателями соцсети еще в статусе Twitter, которые рассчитывались на основе mDAU (ежедневно активные пользователи, которые могли принести монетизацию сайту при просмотре рекламы), и в отчете за 1 квартал 2022 года сайт отчитывался о 229 миллионах ежедневно активных пользователей.

Маск не рассказал о временных рамках для своего плана взимания платы с каждого пользователя X. Хотя сейчас на платформе уже действует подписка X Premium (ранее Twitter Blue), где пользователи за $8 в месяц или $84 в год могут получить различные дополнительные функции, например возможность редактировать сообщения, уменьшение количества рекламы, приоритетное ранжирование в поиске и беседах, возможность писать более длинные сообщения и т.д.

X не раскрывает сколько у него платных пользователей, но независимые исследования показывают, что подписка привлекла лишь 827 615 аккаунтов.

Среди прочего в разговоре между Маском и Нетаньяху упоминался искусственный интеллект и распространение языка вражды на X. Илон вновь заявил, что он «против антисемитизма» и «всего, что пропагандирует ненависть и конфликты» (Маск угрожал Антидифамационной лиге иском из-за клеветы, якобы спровоцировавшей отток рекламодателей с сайта, а на днях обвинил фонд венгерско-американского еврея-филантропа Джорджа Сороса в желании «уничтожить» западную цивилизацию).

В июле Илон Маск взялся за ребрендинг Twitter на X – программу «для всего», похожую на китайский WeChat. Были анонсированы платежи прямо на платформе, и X сейчас пытается получить лицензии, чтобы стать оператором денежных переводов в США. Согласно публичным данным, он уже получил разрешения в 8 штатах.