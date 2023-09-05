Маск будет судиться с Антидиффамационной лигой за обвинения в антисемитизме, которые «спровоцировали» отток рекламодателей из Twitter

Продажи рекламы в X (Twitter) упали на 60% и Илон Маск видит в этом вину Антидиффамационной лиги, которая «давит на рекламодателей».

Маск говорит, что Антидиффамационная лига – организация, которая борется с антисемитизмом и всеми формами нетерпимости к евреям – «пыталась убить Twitter, ошибочно обвиняя платформу и ее владельца в антисемитизме» и тем самым подталкивала рекламодателей покинуть платформу.

Согласно отчету New York Times, доход X от рекламы в США за пять недель с 1 апреля 2023 года по первую неделю мая составил $88 млн, что на 59% меньше, чем в прошлом году.

If this continues, we will have no choice but to file a defamation suit against, ironically, the “Anti-Defamation” League. If they lose the defamation suit, we will insist that they drop the the “anti” part of their name, since obviously … 😂 — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2023

Миллиардер добавил, что он выступает «за свободу слова», но против антисемитизма «любого рода», и отметил, что иск в суд может быть одним из вариантов решения этой проблемы.

Ранее Антидиффамационная лига заявляла, что сообщения о преследовании и экстремистском контенте на платформе резко участились после поглощения компании Маском.

Недавний поток публикаций против организации в соцсети «было частью онлайн-кампании, которую ведут группы ненависти, явно огорчённые недавней встречей с руководством X», сообщил представитель лиги в комментарии Bloomberg.

В марте организация CASM Technology и аналитический центр Institute for Strategic Dialogue обнародовали совместное исследование, показавшее, что после того, как Маск приобрел и возглавил Twitter в октябре 2022 года, количество антисемитских постов на платформе возросло более чем вдвое.

В общей сложности с 1 июня 2022 года по 9 февраля 2023 года 325 739 твитов из 146 516 аккаунтов обозначены как антисемитские. Некоторые публикации защищали репера Ye, то есть Канье Уэста, который сразу после восстановления Маском его аккаунта написал ряд антисемитских постов и снова был заблокирован. Еще более 4000 антисемитских твитов затрагивали тему полномасштабного вторжения россии в Украину. В постах писали, что «конфликт повлекли за собой евреи» или что «евреи тайно заставили США поддержать Украину». Не обошлось и без оскорблений в сторону президента Украины Владимира Зеленского, также еврея.