Маск будет судиться с Антидиффамационной лигой за обвинения в антисемитизме, которые «спровоцировали» отток рекламодателей из Twitter

Продажи рекламы в X (Twitter) упали на 60% и Илон Маск видит в этом вину Антидиффамационной лиги, которая «давит на рекламодателей».

Маск говорит, что Антидиффамационная лига – организация, которая борется с антисемитизмом и всеми формами нетерпимости к евреям – «пыталась убить Twitter, ошибочно обвиняя платформу и ее владельца в антисемитизме» и тем самым подталкивала рекламодателей покинуть платформу.

Согласно отчету New York Times, доход X от рекламы в США за пять недель с 1 апреля 2023 года по первую неделю мая составил $88 млн, что на 59% меньше, чем в прошлом году.

If this continues, we will have no choice but to file a defamation suit against, ironically, the “Anti-Defamation” League.

If they lose the defamation suit, we will insist that they drop the the “anti” part of their name, since obviously … 😂

— Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2023