MasterCard запретит автоматическое списание денег по истечении пробного периода подписки на тот или иной сервис

Международная платежная система MasterCard, на днях представившая обновленный логотип без букв, сегодня сообщила о достаточно приятном изменении для держателей ее карт.

Наверняка каждый из нас хотя бы раз сталкивался с неприятной ситуацией, когда по истечении пробного периода подписки на тот или иной сервис с «привязанной» карты автоматически списывалась необходимая для ее продления сумма. Да, все без исключения сервисы предупреждают об автоматическом продлении подписки по истечении бесплатного пробного периода и оставляют за пользователем право отметить подписку в любой момент. Но зачастую пользователи попросту забывают и вспоминают только в момент получения уведомления о списании средств с карты. Так вот, судя по всему, в MasterCard устали отменять платежи за такие вот «ошибочные подписки» и решили внести соответствующие изменения в свою политику, чтобы избежать ситуаций, когда «бесплатный пробный период» становится «головной болью» для клиентов, вовремя не отменивших подписку.

По новым правилам, продавцы контента и услуг обязаны получить «явное согласие» клиента на списание денег по истечении пробного периода подписки. Кроме того, они должны будут каждый раз предоставлять владельцу карты информацию (с помощью SMS или электронной почты) о сумме и дате платежа, названии компании, чьи услуги он оплачивает, а также написанную простым и понятным языком инструкцию о том, как отменить подписку.

Пока не совсем понятно, как MasterCard планирует все это реализовать на практике. Возможно, она уже проинструктировала своих партнеров, но в заявлении об этом не говорится. Также неясно, когда конкретно эти изменения вступят в силу, и будут ли они касаться всех без исключения рынков, на которых работает платежная система, или же затронут только некоторые регионы.

Источник: MasterCard