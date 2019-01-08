MasterCard уберет из своего логотипа буквы

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Платежная система MasterCard уберет буквы из своего логотипа, оставив только круги желтого и красного цвета. Об этом говорится в пресс-релизе платежной системы.

MasterCard объясняет решение тем, что более 80% людей узнают логотип без упоминания названия, а «переосмысление в эпоху цифровых технологий требует современной простоты».

«Символ MasterCard представляет MasterCard лучше, чем это могло бы сделать любое слово», – утверждают в компании.

Также заявлено, что со сменой логотипа MasterCard переходит в «элитную группу брендов, которые узнаваемы благодаря своим символам, а не именам».

Напоследок отметим, что пересекающиеся красный и желтый круги, «символизирующие миссию MasterCard — соединить людей с бесценными возможностями», составляют логотип бренда более 50 лет.

Источник: MasterCard