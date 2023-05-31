«Мавка. Лісова пісня» незаконно демонстрируется в россии

Анимационный фильм «Мавка. Лісова пісня», премьера которого состоялась 2 марта, незаконно демонстрируется в кинотеатрах россии. Об этом сообщил официальный аккаунт «Мавки» в Facebook.

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На сайте одного из кинотеатров размещен анонс мультфильма «Братья Супер Марио в кино», которому предшествует «предсеанс» украинской ленты. «Марио» в нем также идет незаконно – ни голливудские студии, ни кинематографисты Украины не предоставляют россии лицензии на показы.

Практика теневых кинопоказов в россии включает просмотр одного фильма как часть «досеансного обслуживания». Даже эта схема в данном случае оказалась нарушенной: обычно в качестве объявленных фильмов фигурируют легальные российские картины. Проще говоря, воровство не прикрыто даже формально.

Легальных копий фильмов для проката в кинотеатрах россия не получает. Предположительно, с ней «делятся» дружественные страны, также участвуя в краже интеллектуальной собственности.

Цинизм и несуразность происходящего поражает. Еще до активных боевых действий в россии закрывали украинские культурные организации и изымали украинские книги из библиотек. Высшие государственные руководители россии отрицают украинскую культуру, язык и призывают к их уничтожению вместе с носителями. За 15 месяцев открытого вооруженного вторжения убиты десятки тысяч украинцев. И после всего этого они спокойно идут в кино смотреть украинский фильм.