«Медленные лошади» / Slow Horses — первый трейлер 4-го сезона шпионского сериала с Гэри Олдменом (с 4 сентября на Apple TV+)

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Apple TV+ опубликовала трейлер четвертого сезона одного из самых популярных сериалов платформы — шпионского триллера «Медленные лошади», основанного на серии романов Мика Херрона «Слау-хаус».

Гэри Олдмен снова предстает в роли главаря отдела шпионов Джексона Лэмба, также в сериал возвращаются Кристин Скотт Томас, Джек Лоуден, Саския Ривз, Розалинд Элеазар, Кристофер Чанг, Эйми-Фион Эдвардс, Кадифф Кирван и Джонатан Прайс. Среди новичков — Хьюго Уивинг, Джоанна Скенлан, Рут Брэдли, Том Брук и Джеймс Каллис. Руководит четвертым сезоном режиссер Адам Рэндалл («Я тебя вижу»).

Первый эпизод дебютирует на Apple TV+ 4 сентября, остальные будут выходить каждую среду до 9 октября включительно.

Третий сезон сериала «Медленные лошади» номинировали на 9 премий «Эмми» — в частности в категориях лучший драматический сериал и актерских номинациях для Олдмена, Лоудена и Прайса.

Трейлер

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