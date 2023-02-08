Meest запустила новый формат отправлений в Польшу с доставкой за 5 суток

Компания Meest сообщила о запуске нового специального формата отправки посылок в Польшу. Теперь адресат может получить посылку не только курьером, но и в отделении или почтомате локального оператора – польской компании InPost.

Отправить посылку можно через отделение Meest или курьером, воспользовавшись бесплатной услугой «Вызов курьера». Срок доставки – от 5 до 10 суток, стоимость – от 230 грн.

«За последний год, из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, Польша стала вторым домом для десятков тысяч украинцев — и мы это видим, в частности, по нашим клиентам. Поэтому наша задача предоставить им максимально удобные условия, чтобы сохранить связь с родными и близкими. Новый тариф — самый выгодный на рынке, и мы гордимся тем, что смогли сделать действительно привлекательное предложение», — отмечает основатель и президент группы компаний Meest Ростислав Кисиль.

В настоящее время, кроме Польши, компания Meest осуществляет доставки посылок в более чем 40 стран мира, в частности, США, Канаду, Францию, Эстонию, Латвию, Литву, Германию и т.д. Процесс отправки за границу не отличается от отправки в другой город — можно прийти в отделение или воспользоваться услугой курьера. Тарифы на международную доставку зависят от типа посылки и пункта назначения, в среднем срок доставки составляет от одной недели до двух.