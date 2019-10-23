Meizu 16T представлен официально — самый доступный смартфон на SoC Snapdragon 855 (всего $280)

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23 октября компания Meizu провела в Китае презентацию своих новых продуктов, центральное место в которой занял новый флагманский смартфон Meizu 16T — самый дешевый среди всех моделей с SoC Qualcomm Snapdragon 855.

$280 — столько стоит базовый вариант Meizu 16T с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Остальные версии ненамного дороже: 8/128 ГБ — $320, 8/256 ГБ (здесь LPDDR4x и UFS 3.0) — $350. Большинство обычных флагманов других китайских производителей на SoC Snapdragon 855 дороже, не говоря уже о более именитых брендах.

При этом с остальными характеристиками у этой модели тоже полный порядок, даже более чем. В плане дизайна лицевой панели новый Meizu 16T целиком и полностью копирует последние модели компании — все тот же узнаваемый стиль с очень тонкими рамками без каких-либо ухищрений вроде вырезов, отверстий и выдвижных камер.

Здесь используется экран Super AMOLED диагональю 6,5 дюйма с разрешением 1080х2232 пикселей и соотношением сторон 18.6:9. Экран занимает 85,2% площади фронтальной панели, характеризуется максимальной яркостью 600 кд/м2 и имеет сертификат TÜV Rheinland, удостоверяющий излучение малого количества вредного синего света.

Сканер отпечатков пальцев Super mTouch встроен в экран, заявленная скорость разблокировки — 0,2 с.

Основная камера — тройная. Главный модуль представлен 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX362 формата 1/2.55″ (размер пикселя 1,4 мкм) и шестиэлементным объективом с ЭФР 24 мм, диафрагмой F/1.9 и фазовым автофокусом. Дополнительный состоит из сенсора Samsung 4H7 разрешением 8 Мп и сверхширокоугольного объектива с углом обзора 118° и диафрагмой F/2,2. Наконец, третий вспомогательный модуль разрешением 5 Мп (Samsung 5E9) — используется для анализа глубины сцены. Да, нет ни сенсором сверхвысокого разрешения, ни системы оптической стабилизации. Тем не менее, камера поддерживает запись видео 4К с частотой 60 к/с и позволяет записывать замедленные видеоролики с частотой 240 к/с.

Фронтальная камера, расположенная вместе с остальными датчиками в небольшой верхней рамке, укомплектована сенсором изображения разрешением 16 Мп и объективом с диафрагмой F/2,2. Она поддерживает функцию распознавания лиц со скоростью срабатывания 0,2 с.

Емкость аккумуляторной батареи составляет целых 4500 мА·ч, поддерживается и быстрая зарядка мощностью 18 Вт (ЗУ mCharger соответствующей мощности входит в комплект поставки).

Рамка смартфона изготовлена из алюминиевого сплава, фронтальная и тыльная панель оформлены изогнутым стеклом. Габариты и масса Meizu 16T — 159,63х78,2х8,3 мм и 183 грамма. При столь емкой АКБ массогабаритные показатели этой модели впечатляют.

В конфигурации модели также стереофонические громкоговорители, модем LTE, адаптеры 802.11ac (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, USB-C и 3,5-мм для подключения наушников. Увы, модуля NFC нет.

Смартфон дебютировал с оболочкой Flyme 7 на базе Android 9.0 Pie и движком искусственного интеллекта OneMind 3.5, но обновление Flyme 8 для этой модели гарантировано.

На выбор есть три цвета: синий, зеленый и оранжевый с переливами.

Заказать Meizu 16T в Китае можно с сегодняшнего дня, а реальные продажи стартуют утром 28 октября.

Одновременно со смартфоном Meizu 16T были представлены Bluetooth-наушники Meizu HD60, который представляют собой обновление модели Meizu HD50 2015 года. Новая модель получила новую более эргономичную конструкцию. Каркас изготовлен из нержавеющей стали, а сами наушники почти полностью обтянуты кожей. Наушники оснащены 40-миллиметровыми динамиками, поддерживают Hi-Res аудио, протокол aptX и двухрежимную технологию шумоподавления cVc. Оснащение также включает разъем USB-C для зарядки и 3,5 мм для проводного соединения. Автономность заявлена на уровне 25 часов. В продажу Meizu HD60 поступят вместе с Meizu 16T в двух цветах (Fog Silver и Tropical Orange) по цене $70.

Еще одна новинка презентации Meizu — электрическая зубная щетка Meizu Sonic стоимостью $42. По словам производителя, это первая в мире звуковая зубная электрощетка с технологией предотвращения разбрызгивания. Внешне Meizu Sonic напоминает традиционную зубную щетку. Разве что кнопка включения и пара светодиодных индикаторов для отображения режима и заряда аккумулятора нарушают традиционный дизайн. На одном заряде щеткой можно пользоваться месяц, хотя здесь все будет зависеть от частоты и продолжительности чистки. Док-станция для подзарядки входит в комплект поставки. Устройство защищено от воды по рейтингу IPX X7. Пара сменных насадок для щетки обойдется в $7. Продажи щетки стартую 28 октября.

Источник: Meizu