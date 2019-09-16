Meizu 17 показался на рендерах в обновленном дизайне c «экраном-водопадом»





Только в конце прошлого месяца был представлен новый флагманский смартфон Meizu 16s Pro, который приятно удивил ценой, а в сети уже появилась информация о модели Meizu 17. Можно было принять это за первоапрельскую шутку, но и тема не очень, и источник надежный — проверенный инсайдер Мукул Шарма. Он поделился первыми рендерами потенциального преемника нынешнего Meizu 16s.

Дизайн последних поколений флагманских смартфонов Meizu практически не меняется и остается хорошо узнаваемым. Фактически на сегодня Meizu единственная предлагает традиционный дизайн, где очень тонкие рамки не соседствуют с выезжающими модулями камер, вырезами или отверстиями в экране.

Глядя на эти рендеры Meizu 17, преемственность дизайна налицо: никаких тебе вырезов, отверстий и выдвижных фронтальных камер. Но и без влияния современных тенденций не обошлось. Meizu 17 должен получить дисплей с сильно загнутыми по бокам сторонами, именуемый экраном-«водопадом». Как ожидается, подобные экраны станут новым трендом и будут активно использоваться многими другими производителями смартфонов. Напомним, первым смартфон с «дисплеем-водопадом» должен стать Vivo Nex 3, чей анонс ожидается уже сегодня. А в этот четверг, 19 сентября, дебютируют смартфоны Huawei Mate 30, которые будут оснащаться аналогичными экранами с сильно загнутыми по бокам сторонами.

Основная камера Meizu 17 — по-прежнему тройная, но узнаваемая кольцевая вспышка не опоясывает один из модулей, как у Meizu 16s Pro, а размещена отдельно снизу.

Увы, больше никаких подробностей о Meizu 17 нет, но едва ли смартфон выйдет в этом году, учитывая нынешнее положение Meizu.

Источник: Gizmochina