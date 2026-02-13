tradfi
Мем, которого мы не просили: на Best Buy появилась Nvidia RTX 5090 за $5090

Мем, якого ми не просили: на Best Buy з'явилась Nvidia RTX 5090 за $5090

Похоже, шутка о том, что видеокарты будут продавать по цене, соответствующей номеру модели, стала реальностью. В магазине Best Buy появилась MSI Nvidia GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z Liquid Cooled Graphics Card с ценником $5090. Если быть точным — $5090,99. Желание получить дополнительные $0,99, очевидно, оказалось сильнее самой идеи «круглого» мемного прайса.


Стоит заметить, что на момент публикации видеокарта обозначена как распроданная. Теоретически это может быть временный или даже шуточный плейсхолдер. Но есть деталь, которая снимает часть скепсиса. Это не самая дорогая RTX 5090 в Best Buy. Например, Gigabyte Nvidia GeForce RTX 5090 WINDFORCE 32G продается за $5498,75 — и она есть в наличии. Так что цена $5090 для модели MSI вполне может быть реальной, а не случайной цифрой. Желающие могли раскупить эту «более доступную» модель, сэкономив около $400.

Сам факт появления такого прайса задает опасный прецедент. Если тренд закрепится, то следующее поколение условной RTX 6090 может стоить уже $6090. А что тогда с AMD Radeon RX 9070 — $9070? А если появится новая 10 000-серия от AMD — представьте порядок цифр. Пока это звучит как гипербола, но рынок видеокарт в последние годы уже не раз ломал логику.


Главный вывод очевиден: короткий период, когда цены видеокарт более-менее вернулись к уровню рекомендованных, завершился. Сегодня практически ничего не продается по официальной стартовой стоимости. Даже RTX 5080 стоит более $1300 (при рекомендованном ценнике $999) в минимальных предложениях. RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти стартует от $520. И это не флагманский сегмент.

Ситуацию усложняет то, что индустрия искусственного интеллекта в этом году планирует еще больше инвестировать в аппаратное обеспечение, что вызывает рост цен на память и другие компоненты ПК. Спрос на высокопроизводительные GPU только растет. А когда растет спрос — цены редко двигаются вниз. К тому же, из-за проблем с памятью Nvidia отменила планы по выпуску обновленной линейки RTX 50 SUPER.

Или ИИ, или видеокарты: NVIDIA отменила запуск RTX 50 SUPER в 2026 году

