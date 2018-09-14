Менее чем через два месяца The Boring Company начнет продавать кирпичи из породы, добываемой при создании туннелей

Хвастаясь получением разрешения на строительство собственной «Бэт-пещеры», небезызвестный Илон Маск сделал еще одно важное объявление, связанное с деятельностью его бурильного предприятия The Boring Company. Речь о тех самых кирпичах из добываемой при создании туннелей породы, являющихся четвертым мерчендайз-продуктом после кепок, футболок и огнеметов.

В одном из последних сообщений на своей страничке в Twitter Илон Маск сообщил, что менее чем через два месяца в Калифорнии откроется первый магазин, где будут продаваться кирпичи The Boring Company. Стоимость, как и было заявлено изначально, составит $0,1 за штуку. А для проектов доступного жилья кирпичи будут бесплатными.

Маск отметил, что кирпичи рассчитаны на постройку сейсмически устойчивых объектов. Ранее он говорил, что они смогут выдерживать давление 5000 PSI (фунт-сила на квадратный дюйм).

Судя по всему, кирпичей у The Boring Company гораздо больше, чем футболок и огнеметов. А с учетом того, что вскоре компания должна приступить к строительству скоростных подземок Loop в Чикаго и Лос-Анджелесе, объемы их выпуска будут только нарастать. Осталось немного подождать, чтобы узнать, смогут ли кирпичи повторить успех огнеметов. Напомним, всего за четыре дня Илон Маск распродал все 20 тыс. огнеметов, выручив за них $10 млн.

Источник: Twitter Илон Маск