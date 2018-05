Маск на пресс-конференции The Boring Company. Главное: пассажирская линия Loop в Лос-Анджелесе с билетами по $1, локомотив с электромоторами и батареями от Model 3, кирпичи и огнеметы

Илон Маск снова в телевизоре новостях на всех зарубежных сайтах. На сей раз поводом стало его публичное выступление в синагоге Leo Baeck Temple в Лос-Анджелесе, целью которого, как представляется, было развеять беспокойство общественности по поводу недавно достроенного «полностью экспериментального тоннеля» The Boring Company. Перед самым выступлением Маска и гендиректора The Boring Company Стива Дэвиса, местный метрополитен подтвердил свое участие в проекте.

Как известно, в марте Илон Маск сообщил о смене приоритетов The Boring Company и показал электробус для движения по подземным туннелям. Тогда он поделился первыми подробностями о, фактически, аналоге метро. По задумке, электробусы Loop будут двигаться со скоростью до 240 км/ч и смогут автоматически совершать переходы между тоннелями и лифтами, поднимающими их на поверхность для посадки и высадки пассажиров. В рамках этой встречи предприниматель поведал новые подробности.

Маск планирует превратить проект в пассажирскую транспортную систему с курсирующими по ней капсулами. Одна капсула сможет перевозить до 16 человек, а стоимость проезда в этой современной версии метро составит всего $1. Это впервые Маск указал точную стоимость билета, ранее он только говорил, что ездить подземным транспортом The Boring Company будет дешевле, чем на городском автобусе. К слову, Маск сказал, что хочет назвать систему Soul-destroying traffic («Скучный транспорт»). Учитывая, как начиналась The Boring Company, не исключено, что это не шутка. Фраза Soul-destroying traffic фигурирует в первом же предложении FAQ на сайте The Boring Company.

Тоннели и капсулы The Boring Company должны стать частью системы общественного транспорта Лос-Анджелеса. По словам Маска, на капсулах Loop жители и гости Лос-Анджелеса смогут доехать из центра города в аэропорт (и в обратном направлении) всего за восемь минут.

По названию очевидно, что Loop будет своего рода упрощенной версией будущих «вакуумных» поездов Hyperloop, разработка которых в The Boring Company ведется параллельно. На более близких маршрутах The Boring Company будет использовать линии Loop, а на дальних — Hyperloop, что в целом вполне логично. Не вдаваясь в подробности, Маск отметил, что в будущем Hyperloop и Loop смогут взаимодействовать. К сожалению, он не назвал ориентировочных сроков запуска первых коммерческих маршрутов Loop, но снова призвал всех желающих бесплатно прокатиться по тоннелю, как только его откроют в ближайшее время.

Также Маск упомянул о скором поступлении в продажу тех самых кирпичей. Они будут выдерживать давление 5000 PSI (фунт-сила на квадратный дюйм) и стоить по $0,1 за штуку.

Еще одно интересное объявление – локомотив The Boring Company.

«Мы сделали электрический локомотив», – отметил Маск. «Если быть точным, локомотив с аккумуляторным питанием».

По словам Маска, за одну ходку локомотив вывозит из тоннеля 113 тонн земли и горных пород. Что интересно, он использует те же электромоторы и аккумуляторы, что и Tesla Model 3.

«Мне кажется, что мы первые, кто использует батарейный электровоз таких размеров», – отметил Маск.

Наконец, Илон сообщил, что The Boring Company решила все трудности и в ближайшие две недели начнет доставлять огнеметы покупателям. Напомним, ранее мы рассказывали, что The Boring Company столкнулась с трудностями и хотела переименовать огнеметы в неогнеметы, чтобы избежать проблем при доставке. Похоже, это не сработало. The Boring Company решила создать свою службу адресной доставки – развозить огнеметы клиентам будут грузовики The Boring Company.

Да, Вместе с Маском и Дэвисом на сцене присутствовал маскот The Boring Company — улитка Гэри. Как отметил Маск, одна из целей компании — бурить тоннели с такой же скоростью, как ползет улитка.

P.S. Если вы до сих пор не знаете ответа на вопрос, почему никто раньше этим не занимался (ведь ничего нового, по сути, в туннелях нет) и что такого принципиально нового предлагает The Boring Company, то милости просим прочесть нашу статью «The Boring Company Илона Маска: Подземные тоннели против пробок». Там есть ответ.

Источник: The Verge