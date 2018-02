Всего за четыре дня Илон Маск распродал все 20 тыс. огнеметов, выручив за них $10 млн. Все заказчики получат в подарок «бесплатный скучный огнетушитель»

Что же, всего за четыре дня The Boring Company Илона Маска распродала всю запланированную к выпуску партию нашумевших огнеметов The Boring Company Flamethrower в количестве 20 тыс. единиц стоимостью $500 за штуку.

Flamethrowers sold out

Несложно подсчитать сколько денег смогла выручить бурильная компания за столь короткий срок от продажи продукции, которая никак не связана с ее основной деятельностью. Сумма достаточно внушительная – $10 млн. Здесь еще можно вспомнить, что ранее The Boring Company выручила $1 млн на продаже кепок с лого The Boring Company по $20 за штуку, причем на это потребовалось гораздо больше времени.

All flamethrowers will ship with a complimentary boring fire extinguisher

— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2018