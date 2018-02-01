Всего за четыре дня Илон Маск распродал все 20 тыс. огнеметов, выручив за них $10 млн. Все заказчики получат в подарок «бесплатный скучный огнетушитель»
Что же, всего за четыре дня The Boring Company Илона Маска распродала всю запланированную к выпуску партию нашумевших огнеметов The Boring Company Flamethrower в количестве 20 тыс. единиц стоимостью $500 за штуку.
Flamethrowers sold out
— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2018
Несложно подсчитать сколько денег смогла выручить бурильная компания за столь короткий срок от продажи продукции, которая никак не связана с ее основной деятельностью. Сумма достаточно внушительная – $10 млн. Здесь еще можно вспомнить, что ранее The Boring Company выручила $1 млн на продаже кепок с лого The Boring Company по $20 за штуку, причем на это потребовалось гораздо больше времени.
All flamethrowers will ship with a complimentary boring fire extinguisher
— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2018
Сообщая эту новость Илон Маск также отметил, что каждый заказчик The Boring Company Flamethrower получит «скучный» огнетушитель, причем абсолютно бесплатно – изначально он оценивался в $30.
Остается добавить, что отгрузка огнеметов должна начаться этой весной. Пока что единственной потенциальной проблемой, которая может возникнуть, является предполагаемый запрет на продажу огнеметов в Калифорнии, но пока еще неясно, будет ли он принят.
P.S. Интересно, пойдет ли Маск еще дальше или на огнеметах все закончится. Ранее пользователи Twitter предлагали предпринимателю новые идеи вроде выпуска реактивных ранцев, а сам Маск упоминал вариант замораживающего оружия (криопушки).
Источник: Twitter Маска