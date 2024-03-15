Новости Украина 15.03.2024 в 13:28 comment views icon

Меньше 1%. Минцифры уточнило количество забронированных айтишников

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Ігор Шелудченко

Автор новин

По состоянию на 15 марта в Украине через Минцифры забронировано более 2600 ІТ-специалистов из около 200 компаний.

Об этом сообщило DOU, опираясь на данные, предоставленные представителями министерства.

Еще около 2600 специалистов находятся на этапе согласования в Генштабе и Минэкономики.

Согласно с данными IT Ukraine Association, которые представили во время презентации последнего исследования, в Украине ориентировочно 346 тысяч айтишников. Таким образом, доля забронированных прямо сейчас составляет 0,75%.

Для сравнения — в январе этого года было забронировано 3498 ІТ-специалистов. Из них около 1500 специалистов имели повторное бронирование.

Самый распространенный путь для компании забронировать сотрудников — получить статус критически важного для функционирования экономики предприятия. Его компании предоставляют на год, а для продления статуса нужно еще раз подать необходимые документы.

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В общем критически важными для экономики в Минцифры признали 368 ІТ-компаний.

В перспективе показатель забронированных может увеличиться. Но только если новая схема бронирования от Кабмина будет согласована. В новой концепции прописаны механизмы обязательного и возможного бронирования для бизнеса.

В частности бронировать смогут:

  • тех, кто получает зарплату от 35 000 грн;
  • тех, кто платит НДФЛ 6,3 тыс грн и ЕСВ 7,7 тыс грн;
  • айтишников-резидентов «Дія.City», при условии уплаты НДФЛ 6,3 тыс грн.

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