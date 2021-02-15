Mercedes отзывает более 1 млн автомобилей из-за ошибки в ПО: система передавала неверные данные спасательным службам о месте аварии автомобиля

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Компания Mercedes-Benz USA отзывает 1,29 млн автомобилей из-за сбоя в программном обеспечении eCall. Ошибка в ПО приводит к тому, что eCall может не передавать аварийно-спасательным службам точное местоположение автомобиля после аварии.

Программы отзыва покрывает автомобили CLA-Class, GLA-Class, GLE-Class, GLS-Class, SLC-Class, A-Class, GT-Class, C-Class, E-Class, S-Class, CLS-Class, SL-Class, B-Class, GLB-Class, GLC-Class и G-Class модельных рядов 2016-2021 годов. Об этом сообщает Национальное управление безопасностью движения на трассах США.

В Mercedes-Benz заявили, что «временное отключение питания модуля связи, вызванное аварией, может привести к неправильному позиционированию автомобиля во время потенциального вызова службы экстренной помощи». Однако «другие функции автоматического и ручного вызова службы экстренной помощи остаются полностью работоспособными», — добавили в компании.

Автопроизводитель заявил, что ему не известно о каких-либо случаях материального ущерба или травм, возникших в результате этой проблемы. Вместе с тем, компания планирует предоставить бесплатное обновление программного обеспечения для установки по воздуху или в дилерских центрах. Отзыв начнётся 6 апреля.

Следует добавить, по данным Reuters, в 2019 году компания Mercedes-Benz расследовала инцидент в Европе, когда автоматическая система eCall сообщила неверное местоположение автомобиля. Компания обнаружила и другие ситуации, когда передавалось неверное положение автомобиля.

Источник: The Verge