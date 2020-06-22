Мероприятие Tesla Battery Day перенесли на 15 сентября





О новой батарее собственной разработки Tesla, потенциально способной перевернуть автомобильную и энергетическую отрасли, мы уже наслышаны. Изначально крупное мероприятие Tesla Battery Day, где ожидался анонс этой самой новой батареи, выделяющейся доступной ценой (ниже $100 за кВт·ч емкости) и повышенной долговечностью (гарантированный ресурс 1 млн миль), и множестве других усовершенствований, было запланировано на апрель, однако с тех пор презентацию постоянно откладывали из-за продолжающейся пандемии. И вот сейчас была объявлена новая предварительная дата — 15 сентября. Об этом сообщил Илон Маск в твиттере.

На эту дату запланировано еще и ежегодное собрание акционеров Tesla, которое изначально было намечено 7 июля. Важно оговорить, что эта дата не является окончательной и еще может измениться в зависимости от того, как будет развиваться пандемия.

Tesla изменила место проведение Battery Day — теперь проводить его планируют не на гигафабрике компании в Нью-Йорке (в числе остальной продукции там производятся солнечные крыши Solar Roof), а на главном заводе компании во Фримонте. Кроме того, программа батарейного мероприятия Tesla Battery Day будет включать тур на производственную линию, где изготовляются аккумуляторные ячейки (предположительно, это будет виртуальный тур).

Еще в конце прошлого года Маск подтвердил, что Tesla Cybertruck — это последняя новинка в планах производителя и свой следующий автомобиль, каким бы он не был, компания представит еще не скоро (судя по последним новостям, это будет специальная модель для рынка Китая). Одновременно он пообещал множество анонсов новых технологий, заверив, что большая часть из них будут «весьма неожиданными». С тех пор Илон Маск неустанно дразнил инвесторов и конкурентов обещаниями продемонстрировать значительные достижения в области технологий изготовления аккумуляторов в рамках батарейного мероприятия Tesla Investor Battery Day. Напомним, еще в начале прошлого года Tesla приобрела за $200 млн видного разработчика технологий для батарей Maxwell Technologies. Также можно вспомнить, что Tesla планировала выпустить в этом году более производительную Model S на новой трансмиссии Plaid с аккумуляторной батареей повышенной емкости. К слову, буквально на прошлой неделе EPA официально присудило дальнобойной версии Tesla Model S (Long Range Plus) титул первого в мире электромобиля с запасом хода более 400 миль (почти 650 км).

Источник: Twitter Elon Musk