Tesla призвала китайских дизайнеров представить свои проекты компактного электромобиля в «китайском стиле»

Генеральный директор Tesla Илон Маск проявляет немалый интерес к китайскому рынку электромобилей. Ранее в этом году он заявил, что его компания разработает электромобиль в Китае для мирового рынка.

Позже Tesla создала такой центр разработки и показала эскиз того, как может выглядеть новый электромобиль компании, разработанный в Китае.

А теперь Tesla начинает принимать дизайнерские предложения от китайских автомобильных дизайнеров и дизайнеров-любителей для своего грядущего компактного электромобиля. Компания разместила соответствующее объявление через свою официальную учётную запись WeChat в Китае. Tesla призывает автомобильных дизайнеров, в том числе любителей, представить свои проекты для нового автомобиля. Компания просит спроектировать электромобиль «в китайском стиле» и представить свои работы на рецензию.

Back in Jan, @elonmusk talked abt creating a 🇨🇳 design center to design EVs for the global market. Now @Teslacn is openly asking designers & even nonpros to design a “China-style” EV & submit their works for job review. Tesla is expanding its footprints in the biggest auto market pic.twitter.com/hWQ06XVa5M

