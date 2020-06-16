Tesla призвала китайских дизайнеров представить свои проекты компактного электромобиля в «китайском стиле»





Генеральный директор Tesla Илон Маск проявляет немалый интерес к китайскому рынку электромобилей. Ранее в этом году он заявил, что его компания разработает электромобиль в Китае для мирового рынка.

«Я думаю, что будет суперкруто — поэтому мы так и поступим, мы должны попытаться — создать в Китае дизайнерский и инженерный центр, чтобы силами исключительно китайских специалистов спроектировать оригинальный автомобиль для продаж по всему миру. Я думаю, что это будет захватывающе. Я считаю, что китайское искусство — одно из лучших в мире, и я думаю, что это то, что будет оценено по всему миру. Я думаю, что это нужно сделать, и мы сделаем это».

Позже Tesla создала такой центр разработки и показала эскиз того, как может выглядеть новый электромобиль компании, разработанный в Китае.

А теперь Tesla начинает принимать дизайнерские предложения от китайских автомобильных дизайнеров и дизайнеров-любителей для своего грядущего компактного электромобиля. Компания разместила соответствующее объявление через свою официальную учётную запись WeChat в Китае. Tesla призывает автомобильных дизайнеров, в том числе любителей, представить свои проекты для нового автомобиля. Компания просит спроектировать электромобиль «в китайском стиле» и представить свои работы на рецензию.

Back in Jan, @elonmusk talked abt creating a 🇨🇳 design center to design EVs for the global market. Now @Teslacn is openly asking designers & even nonpros to design a “China-style” EV & submit their works for job review. Tesla is expanding its footprints in the biggest auto market pic.twitter.com/hWQ06XVa5M — Ray4️⃣Tesla⚡️🚘☀️🔋 (@ray4tesla) June 15, 2020

При этом Tesla готова рассматривать проекты даже от людей, «не являющихся автомобильными дизайнерами». Пожалуй, единственное требование к подаче проектов – чтобы дизайнер был из Китая, так как компания хочет, чтобы автомобиль разрабатывался в Китае. Tesla стремится полностью разработать и изготовить такой компактный электромобиль в Китае, хотя в дальнейшем он должен стать доступным по всему миру. Однако ни Tesla, ни Илон Маск не указали чёткие сроки, когда новый электромобиль будет запущен в производство или поступит в продажу.

Источник: Electrek