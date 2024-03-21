Новости IT-бизнес 21.03.2024 в 10:34 comment views icon

Meta, Microsoft, X (Twitter) и Match Group выступили против намерения Apple взимать комиссию 27% с платежей вне App Store

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Несколько известных технологических компаний присоединились к Epic Games, выступая против решения Apple взимать комиссию за платежи на iOS, совершенные вне App Store. Meta, Microsoft, X (Twitter) и Match Group подали юридический протест, что оказывает определенную поддержку делу Epic.

Apple была вынуждена включить сторонние платежи на iOS из-за требований Закона о цифровых рынках, принятого в ЕС, и решения суда в США. Она также должна разрешить альтернативные магазины приложений для iOS в ЕС. С продаж через App Store компания берет комиссию в размере до 30%. Опасаясь потерять значительную часть комиссии, Apple заявила, что будет взимать комиссию до 27%, когда разработчики будут обрабатывать покупки вне App Store.

В этом месяце Epic подала обращение к окружному судье Ивонн Гонсалес Роджерс с просьбой выполнить постоянный судебный запрет, который она выдала против Apple в 2021 году в рамках своего решения по делу между двумя компаниями. Это решение заставило Apple позволить разработчикам направлять пользователей на альтернативные платежные системы. Однако большинство решений Роджерс было в пользу Apple, и обе компании обжаловали это решение вплоть до Верховного суда. В январе высший суд США отказался рассматривать апелляции.

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Теперь четыре компании поддержали обращение Epic и утверждают, что комиссия, которую Apple взимает за внешние платежи, фактически оставляет в силе предыдущие правила.

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«План Apple не соответствует ни букве, ни духу мандата этого Суда», — говорится в их кратком объяснении.

В X отметили, что комиссия в размере 27% не дает разработчикам особого стимула ссылаться на внешние методы оплаты. Microsoft, которая работает над собственным магазином мобильных игр, отметила, что последняя политика Apple ограничивает ее возможности предлагать пользователям подписки и скидки. Match Group утверждала, что решение Apple повлияет на многих разработчиков и пользователей и что оно препятствует попытке суда предложить потребителям конкуренцию в отношении ценообразования. В то же время Meta взимает больше за свои планы без рекламы и продвигаемые публикации в своих приложениях для iOS, чем в интернете.

Сама же Apple утверждает, что она выполнила решение суда.

Epic готовится к запуску своего игрового магазина как для iOS, так и для Android позже в этом году. Компания планирует взимать с разработчиков мобильных игр такую же комиссию в размере 12%, что и от продажи компьютерных игр.

Источник: Engadget

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