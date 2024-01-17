Верховный суд отклонил антимонопольные жалобы Epic и Apple — «почти» победа для разработчика App Store

Маркетплейс Apple и дальше будет запрещать обработку платежей сторонними приложениями, однако позволит разработчикам информировать пользователей о вариантах покупки за пределами App Store‌.

Конфликт между Apple и Epic стартовал в 2020 году, когда последняя добавила собственную платежную систему для виртуальной валюты Fortnite и обошла 30% комиссию за покупки в App Store. Apple закрыла Epic доступ к своему магазину приложений — а та в ответ подала антимонопольный иск.

В 2021 году судья Ивонн Гонсалес Роджерс отклонила иск Epic против Apple, однако обнаружила, что последняя нарушила калифорнийский закон о недобросовестной конкуренции, запретив разработчикам «направлять» пользователей на цифровые покупки в обход платежной системы App Store. 9-й окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско поддержал большую часть решений Роджерс в 2023 году.

Учитывая последнее решение Верховного суда, Apple в основном выиграла дело, однако должна кое в чем уступить разработчикам: те смогут информировать пользователей о вариантах покупки за пределами App Store‌.

«С сегодняшнего дня разработчики могут использовать свое право сообщать клиентам США о лучших ценах в Интернете. Борьба продолжается. Регуляторы принимают меры, а политики во всем мире принимают новые законы, чтобы положить конец незаконной антиконкурентной практике Apple в магазине программ. Закон Европейского Союза о цифровых рынках вступает в силу 7 марта», — написал в заявлении генеральный директор Epic Games Тим Суини.

Apple, как и Google, уже заставили открыть собственные платформы для сторонних платежных систем в Южной Корее и Нидерландах. Возможно, в ближайшее время Apple позволит владельцам ее гаджетов в ЕС использовать сторонние магазины, чтобы соответствовать местным правилам. Интересно, что Epic к этому подготовилась, разработав собственный магазин программ.

Несколько лучший результат получила Epic Games в подобном деле против Google — суд присяжных в декабре признал, что техногигант незаконно «доминировал» среди магазинов программ.

Источник: The Verge, TechCrunch