Meta обновила Messenger — совместные альбомы, поддержка HD-фото и отправка файлов до 100 Мб

Теперь пользователи могут создавать альбомы фото и видео в совместных чатах Messenger — для этого надо выбрать несколько отдельных изображений из диалога (нажатием или удерживая) и активировать опцию «Добавить в альбом».

Каждый участник чата может просматривать, добавлять, удалять и загружать фотографии и видео в альбоме. Найти его можно, нажав кнопку «Медиа» в чате.

Также через Messenger наконец-то можно отправлять фотографии в высоком разрешении. Пользователи могут переключать опцию «HD» после выбора изображения в редакторе чатов (правда, каждый из снимков, похоже, надо будет отмечать отдельно).

В сентябре 2023 года Meta добавила поддержку фотографий в формате HD в WhatsApp.

Кроме того, Messenger предлагает альтернативу электронной почте для отправки больших файлов, поскольку отныне он позволяет отправлять файлы Word, PDF, Excel и ZIP размером до 100 Мб непосредственно в чатах. Для этого необходимо нажать + в чате, а затем выбрать нужный файл на своем устройстве.

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Еще одно обновление — запуск опции, которая поможет связываться с другими пользователями с помощью сканирования QR-кода. Новые функции доступны на мобильных устройствах для всех пользователей Messenger.

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