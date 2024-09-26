Meta показала «бюджетную» гарнитуру Quest 3S — чип Snapdragon XR2 Gen 2, автономность 2,5 часа и цена в $300

Meta официально представила свою новую гарнитуру Quest 3S — смесь Quest 2 и Quest 3, но по более низкой цене.

Meta Quest 3S предлагает те же функции смешанной реальности и производительность, что и Quest 3, чип Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 и контроллеры Touch Plus.

Из нового — большее время автономной работы (2,5 часа против 2,2 для Quest 3), большие размеры, отсутствие датчика расчета глубины пространства и дисплеи с более низким разрешением (по 1832 x 1920 на глаз).

Quest 3S также имеет физическую кнопку «Action Button», что позволяет переключаться с режима погружения на просмотр окружающего пространства через визор.

Quest 3S также совместима с библиотекой тысяч приложений и игр Meta, а также будущими эксклюзивами Quest 3 и 3S такими, как Batman: Arkham Shadow.

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Предзаказы Quest 3S стартовали вчера, тогда как официальный запуск гарнитуры назначен на 15 октября. Базовая версия Meta Quest 3S на 128 ГБ обойдется в $299,99, тогда как версии на 256 ГБ и 512 ГБ — в $399,99 и $499,99 соответственно.

Также Meta объявила, что снижает стоимость Quest 3 на 512 ГБ с $650 до $500 и прекращает продажи Quest 2 и Quest Pro.

Источник: Meta, The Verge

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