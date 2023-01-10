Meta вскоре прекратит поддержку первой модели VR-гарнитуры Quest и ограничит доступные социальные функции

С выпуском очередного обновления прошивки для оригинальной гарнитуры виртуальной реальности Quest компания Meta намерена прекратить поддержку этого устройства. В результате владельцы этой устаревшей модели будут ограничены в использовании некоторых социальных функций.

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Некоторые пользователи опубликовали в сети скриншоты электронного письма, в котором говорится, что компания прекратит добавлять новые функции в Quest 1, а некоторые функции исчезнут. Однако гарнитура будет получать «критические исправления ошибок и обновления безопасности до 2024 года».

Just got this email from Meta. Looks like the Quest 1’s days are numbered💀😥 pic.twitter.com/QV3EPBXIuR — blaze5161 (@blaze_5161) January 9, 2023

В электронном письме говорится, что оригинальные устройства Quest будут продолжать работать. Но пользователи не смогут «создавать группу или присоединяться к ней». Кроме того, пользователи, «которые в настоящее время имеют доступ к социальным функциям Meta Horizon Home, потеряют доступ к этим функциям 5 марта 2023 года». Эти функции, включают возможность пойти в чужой дом или пригласить кого-то посетить ваш дом.

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Гарнитура Quest, выпущенная под брендом Oculus в 2019 году, является предшественником популярной гарнитуры Quest 2, вышедшей в конце 2020 года. В течение многих лет эти две гарнитуры в основном получали одни и те же новые функции, несмотря на то, что у них существенно отличаются аппаратные ресурсы.

Источник: The Verge