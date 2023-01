Meta вскоре прекратит поддержку первой модели VR-гарнитуры Quest и ограничит доступные социальные функции

С выпуском очередного обновления прошивки для оригинальной гарнитуры виртуальной реальности Quest компания Meta намерена прекратить поддержку этого устройства. В результате владельцы этой устаревшей модели будут ограничены в использовании некоторых социальных функций.

Некоторые пользователи опубликовали в сети скриншоты электронного письма, в котором говорится, что компания прекратит добавлять новые функции в Quest 1, а некоторые функции исчезнут. Однако гарнитура будет получать «критические исправления ошибок и обновления безопасности до 2024 года».

Just got this email from Meta. Looks like the Quest 1’s days are numbered💀😥 pic.twitter.com/QV3EPBXIuR

— blaze5161 (@blaze_5161) January 9, 2023