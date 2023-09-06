Новости Софт 06.09.2023 в 10:37

Microsoft больше не будет навязывать пользователям Windows 11 браузер Edge. Но только в ЕС

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Microsoft наконец прекратит принуждать использовать браузер Edge в ОС Windows 11, если они щелкнут ссылку на панели виджетов Windows или в результатах поиска. Соответствующие изменения тестируются в последних тестовых сборках операционной системы. Однако это распространяется только на страны ЕС.

«В Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) системные компоненты Windows используют браузер по умолчанию для открытия ссылок», — говорится в примечании к тестовой сборке Windows 11.

Отметим, сейчас Microsoft игнорирует выбор браузера по умолчанию при поиске в Windows 10 и работе виджета панели задач. Соответствующие ссылки открываются в Edge вместо браузера по умолчанию. Windows 11 продолжила эту тенденцию: поиск по-прежнему перенаправляет пользователей в Edge, и новая специальная область виджетов также игнорирует настройки браузера по умолчанию. Вскоре это принудительное использование Edge прекратится для пользователей Windows 11 в ЕС.

Microsoft больше не будет навязывать пользователям Windows 11 браузер Edge. Но только в ЕС

Ранее отказаться от обязательного открытия ссылок в Edge можно было при помощи сторонних приложений, таких как EdgeDeflector. Но Microsoft закрыла этот обходной путь почти два года назад. А теперь компания снова возвращает свободу выбора браузера в свою ОС.

Трудно представить, что Microsoft вносит эти изменения в Windows 11 в странах ЕС по собственному выбору. Вероятно, они связаны с Законом ЕС о цифровых рынках, который вступает в силу в марте 2024 года. Такие платформы, как Windows, должны будут соответствовать множеству правил совместимости и конкуренции, включая разрешение пользователям «легко удалять предустановленные приложения или изменять настройки по умолчанию в операционных системах, виртуальных помощниках или браузерах, которые направляют их к продуктам и услугам привратника (крупной технологической компании) и предоставляют экраны выбора для ключевых услуг».

Microsoft также объявила, что в октябре начнет отделять Teams от своих пакетов Microsoft 365 и Office 365 на рынках ЕС. Эти изменения призваны избежать дальнейшего антимонопольного контроля после того, как в июле Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование по поводу объединения Microsoft своего ПО Teams с пакетом Office. Не исключено, что эти решения взаимосвязаны.

Источник: The Verge

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