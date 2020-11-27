Microsoft Flight Simulator получит полноценную поддержку VR с выходом обновления Sim Update 2 (22 декабря)

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Полетать в Microsoft Flight Simulator можно будет с еще большей степенью погружения и уровнем реализма.

Грядущее крупное обновление Sim Update 2, чей релиз намечен на 22 декабря, в числе прочего, добавит в Microsoft Flight Simulator долгожданную поддержку VR. Это подтвердил на вчерашней сессии Q&A в Twitch руководители Asobo Йорг Нойманн и Марсьяль Боссар.

Анонсируя Microsoft Flight Simulator в июле 2020 года, разработчики обрадовали поклонников новостью о том, что новая часть авиасимулятора получит поддержку VR. Но лежкой дегтя стало то, что гарнитура HP Reverb G2 на платформе Windows Mixed Reality оказалась единственной в списке поддерживаемых устройств. Теперь же разработчики готовы расширить список поддерживаемых устройств, предоставив еще большему числу пользователей доступ к режиму VR. Разработчики обещают, что поиграть в Microsoft Flight Simulator можно будет на «всех [актуальных] гарнитурах виртуальной реальности», в том числе на устройствах Oculus и Valve Index.

Больше подробностей касательно внедрения полноценной поддержки VR в Microsoft Flight Simulator обещают рассказать в рамках Feature Discovery Series 17 декабря. Как отметил Боссар, игроки смогут использовать гарнитуру не только в самой игре, но и для навигации в меню.

Разработчики также поделились свежей картой развития признанного симулятора гражданской авиации Microsoft Flight Simulator с точным расписанием выхода грядущих обновлений вплоть до февраля 2021-го.

В январе выйдет обновление, посвященное Великобритании, а в конце февраля 2021-го — следующее крупное обновление Sim Update 3.

Наш подробный обзор Microsoft Flight Simulator можно почитать в отдельном материале.