Microsoft Flight Simulator стимулирует продажи «железа» на $2,6 млрд





По мнению аналитиков американской компании Jon Peddie Research (JPR), в течении трех следующих лет Microsoft Flight Simulator от студии Asobo Studio стимулирует продажи компьютерного «железа» на сумму около $2,6 млрд.

Как считают специалисты JPR, в течении следующих трех лет Microsoft Flight Simulator разойдется тиражом около 2,27 млн. копий. Не понятно, идет ли здесь речь о продажах только на ПК или учитывается и грядущий релиз игры на консоли следующего поколения Xbox Series X, начало продаж которой запланировано на ноябрь 2020 г.

Впрочем, в расчете стимулированных игрой продаж «железа», специалисты JPR учитываю в первую очередь ПК: полные апгрейды систем, замену ЦПУ, покупку новых мониторов и, конечно же, приобретение джойстиков, штурвалов, рычагов, педалей и других контроллеров для управления виртуальным самолетом. Кроме того, в числе «железа», покупаемого специально для MSFS 2020, учитываются и VR-гарнитуры. Поддержка виртуальной реальности появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 г.

Специалисты JPR разделили всех экономически активных ПК-геймеров и поклонников симуляторов на три группы: Entry-Level, Mid-Range и High-End. Именно две последние категории должны принести самые большие доходы производителям железа. Причем среди главных бенефициариев называют AMD и Intel, ведь MSFS 2020 очень требователен именно к производительности процессора. Выиграют также и производители видеокарт. Появится дополнительный спрос и на мониторы с высоким разрешением. А вот спрос на контроллеры вырастет разве что в нижнем сегменте. Число хардкорных фанатов симуляторов, которые зачастую играют только в одну игру по пять и более лет, и покупают дорогие и сложные аксессуары для управления виртуальными самолётами, существенно не изменится.

MSFS 2020 стартовал со второй и третьей строчек (речь о разных изданиях игры) еженедельного чарта продаж Steam. Пиковый онлайн игры в Steam в день релиза 18 августа 2020 г. превысил 61 тыс. игроков. В воскресенье 23 августа эта цифра составила 29,5 тыс. человек. Продажи и количество игроков в онлайн на площадках Microsoft, пока что не оглашались, но стоит напомнить, что стандартная версия Microsoft Flight Simulator входит в подписку Xbox Game Pass для PC.

Напомним, что недавно у нас вышла расширенная рецензия на Microsoft Flight Simulator.