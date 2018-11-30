Microsoft готовит ряд новых устройств Surface, включая моноблок с модульным вычислительным блоком

Журналист Бред Сэмс подготовил к выпуску книгу Beneath A Surface об истории этого бренда, и отдельно опубликовал некоторые выдержки из этой книги. Благодаря этому удалось узнать о планах корпорации Microsoft относительно выпуска новых аппаратных решений серии Surface в ближайшие годы.

По предварительным данным, в четвёртом квартале 2019 года будет представлена обновлённая версия ноутбука Surface Laptop. Причём, по данным источника, как минимум в некоторых модификациях этого устройства могут предлагаться процессоры компании AMD. На текущий момент Microsoft всё ещё изучает различные варианты чипов и ожидает появления готовых образцов, чтобы наглядно оценить их потенциал. Очевидно, из-за постоянных переносов сроков выпуска чипов по нормам 10-нанометрового технологического процесса компанией Intel, производители конечных устройств больше внимания уделяют процессорам AMD.

Моноблочный компьютер Microsoft Surface Studio не будет обновляться в 2019 году. Зато в 2020 году ожидается появление существенно переработанной версии Surface Studio с модульным дизайном. Ожидается, что устройство получит сменный вычислительный блок. Идея заключается в том, что монитор может служить гораздо дольше, чем компьютер. Таким образом, реализовав возможность модернизации вычислительных компонентов, компания сможет существенно увеличить жизненный цикл продукта для конечных пользователей.

Кроме того, Microsoft планирует выпустить новое «внешнее» устройство, которое можно будет использовать совместно со смартфонами, чтобы помочь с вводом текста и навигацией. Но подробности о новом гаджете пока не уточняются. Известно лишь, что его презентация ожидается весной 2019 года.

Также упоминается долгожданное загадочное устройство с двумя дисплеями, известное под кодовым Andromeda. Сообщается, что Microsoft работает над устройством, похожим на прототип Intel Tiger Rapids. Таким образом, речь идёт не совсем о карманном устройстве, как предполагалось ранее, а о более крупном решении. Выпуск его состоится уже не в этом году, как планировалось ранее, а в четвёртом квартале 2019 года.

В том же четвёртом квартале 2019 года ожидается появление на рынке новой модели планшета Microsoft Surface Pro. Устройство получит ряд заметных улучшений и обновлённый дизайн. В частности, упоминаются более тонкие боковые рамки дисплея, новые варианты цветового исполнения корпуса и наличие интерфейса USB Type-C.

Источник: thurrott