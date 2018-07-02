В текущем году Microsoft выпустит карманное Surface-устройство, известное как Andromeda

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Согласно многочисленным слухам, Microsoft работает над таинственным гаджетом Surface уже в течение как минимум двух лет. Под кодовым названием Andromeda он неоднократно встречался в патентах и даже в коде операционной системы Windows 10. В распоряжении ресурса The Verge оказался внутренний документ Microsoft, в котором утверждается, что это будет карманное складывающееся пополам устройство с двумя экранами.

Microsoft описывает проект Andromeda как разработку, которая повлияет на дальнейшее направление в развитии линейки Surface и создаст «новую революционную» категорию устройств, размывающую грань между ПК и смартфоном.

«Это новый карманный форм-фактор устройств Surface, объединяющий инновационные аппаратные и программные достижения для создания действительно персонального и универсального средства», — говорится в документе.

Шесть лет назад Microsoft представила устройства Surface RT и Surface Pro, которые, по замыслу компании, тоже должны были стереть границу между планшетом и ноутбуком. Surface Pro успешно выполнил эту задачу, и все остальные производители, включая Apple, в той или иной степени сегодня используют принципы, заложенные в этих аппаратах. Следующим этапом в развитии этой концепции может стать как раз Andromeda.

Что мы знаем об Andromeda? Это компактное мобильное устройство с двумя экранами и шарнирным механизмом посередине. Больше похоже на складной планшет. Максимально близко к этому описанию постарался подойти австрийский дизайнер Дэвид Брейер (David Breyer), который создал рендеры на основе существующих слухов и утечек.

Известно также, что Microsoft экспериментирует с процессорами ARM, Intel и Qualcomm для прототипов Andromeda, и кроме того обдумывает вариант устройства с использованием стилуса. Однако источники, близкие к проекту, утверждают, что Microsoft в любой момент может прекратить дальнейшую разработку Andromeda. Компания таким образом уже закрыла несколько своих проектов.

Microsoft надеется выпустить Andromeda в текущем году вместе с аналогичными устройствами от OEM-партнёров компании, которые последуют её примеру.

Источник: The Verge