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Microsoft начала более широкое тестирование приложения Outlook для Windows – в нём улучшен интерфейс, но ещё не хватает ряда функций

Microsoft начала более широкое тестирование приложения Outlook для Windows – в нём улучшен интерфейс, но ещё не хватает ряда функций

Корпорация Microsoft делает новую версию Outlook для Windows доступной для всех тестировщиков Office. Новое приложение Outlook для Windows имеет дизайн, больше напоминающий веб-версию. Работы над новым дизайном велись на протяжении нескольких месяцев, а ранее в этом году был запущен процесс тестирования.

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Microsoft отмечает, что команда разработчиков собирала отзывы участников программы Office Insider, прислушивалась к ним и «усердно работала над улучшением нового Outlook для Windows».

Microsoft начала более широкое тестирование приложения Outlook для Windows – в нём улучшен интерфейс, но ещё не хватает ряда функций

Новое приложение Outlook для Windows теперь включает поддержку личных учётных записей электронной почты Outlook.com, Hotmail или Windows Live. Этого не было в ранних бета-версиях. Microsoft добавила упрощённую панель Ribbon для улучшения интерфейса, а также внедрила динамическую ширину столбцов календаря для более гибкой настройки.

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Участники программы Office Insider смогут получить доступ к новому приложению уже на этой неделе. Через несколько недель к тестированию смогут присоединиться и участники программы Windows Insider, воспользовавшись переключателем в приложении Windows Mail.

Microsoft начала более широкое тестирование приложения Outlook для Windows – в нём улучшен интерфейс, но ещё не хватает ряда функций

Следует отметить, что в приложении ещё не реализованы многие функции. Так, Microsoft всё ещё работает над поддержкой нескольких учетных записей электронной почты в одном приложении, над поддержкой сторонних учетных записей электронной почты, таких как Gmail, Yahoo и iCloud. Также ожидается внедрение работы в автономном режиме, поиска по папкам, поддержки веб-надстроек, встроенной поддержки ICS. И ещё предстоят работы над дополнительными визуальными обновлениями и параметрами персонализации. В конечном итоге после добавления всех нужных функций, Microsoft намерена заменить почтовый клиент Outlook for Windows этим новым приложением. Но пока непонятно, когда это произойдёт.

Источник: The Verge


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