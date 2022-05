Новый почтовый клиент Microsoft One Outlook уже стал доступен некоторым пользователям, скоро выйдет бета-версия

Похоже, что новый почтовый клиент Microsoft Outlook для Windows, так называемый проект One Outlook, почти готов к выходу в свет. Некоторые пользователи уже смогли загрузить новое приложение. Хотя на текущий момент оно функционирует только для рабочих и образовательных учётных записей.

Ранее ходили слухи, что будущие почтовые клиенты Microsoft будут очень похожи на веб-приложение Outlook. И действительно, новое приложение выглядит именно так. Оно намного легче и проще, чем предыдущие версии Outlook для Windows. В то же время, оно намного мощнее, чем встроенное почтовое приложение, которое ему и предстоит заменить в конечном итоге. При этом приложение полностью размещено в интернете, поскольку Microsoft продолжает перемещать свои сервисы в онлайн-среду, а не запускать их исключительно как нативные приложения.

Microsoft’s new One Outlook email client has leaked. It’s a web-based version that will eventually replace the built-in Mail app on Windows and even win32 Outlook itself. I’m expecting a public beta at Build, and full Outlook replacement in a couple of years. Image: Temmie pic.twitter.com/6c3aqxC7L9

— Tom Warren (@tomwarren) May 6, 2022