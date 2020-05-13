Microsoft начала распространение обновления Windows 10 May 2020 (пока оно доступно лишь «избранным»)

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





В прошлом месяце компания Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10 May 2020 Update, ранее известное под номером 2004 и кодовым названием 20H1. И вот сейчас, спустя месяц, Microsoft выпустила новую версию SDK и приступила к распространению следующего крупного апдейта Windows 10. Стоит сразу оговорить, что пока Windows 10 версии 2004 доступна лишь подписчикам MSDN (Microsoft Developer Network); ранее новую версию ОС Windows 10 получили OEM-производители ПК. Речь идет о сборке 19041.208 (KB4558244), которая должна стать финальной.

По данным обозревательницы издания ZDNet Мэри Джо Фоли, изначально Microsoft планировала начать сегодня широкое распространение обновление, но обнаруженная в последний момент уязвимость «нулевого дня» вынудила компании немного сдвинуть дату публичного релиза. Теперь компания ориентируется на 28 мая. Надо ли напоминать, что широкая доступность вовсе не означает мгновенную установку — как всегда, обновление будет разворачиваться автоматически на совместимых устройствах постепенно со строгим соблюдением очередности.

Как мы уже неоднократно сообщали, вопреки ожиданиям, крупным свежее майское обновление, как и предыдущий ноябрьский апдейт Windows 10 November 2019 Update, является сугубо номинально. Ничего кардинально нового для рядовых пользователей оно не несет.

Самое главное нововведение в майском обновлении Windows 10 предназначено для разработчиков — это улучшенная версия среды Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2), включающая модифицированную версию ядра Linux собственной разработки Microsoft. Напомним, Microsoft объявила о добавлении ядра Linux в Windows год назад, а в июне 2019 вышла первая тестовая сборка ОС.

Еще обновление приносит новые функции и обновленный интерфейс для голосового помощника Cortana, улучшения в «Поиске», а также массу небольших изменений в графическом интерфейсе, включая новые значки для приложений.

Полный список изменений и мелких исправлений Windows 10 May 2020 Update доступен на соответствующей странице сайта Windows Insider Program. К слову, участникам Windows Insider обновление доступно с прошлого месяца.

Источник: Neowin