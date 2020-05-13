Новости
Microsoft начала распространение обновления Windows 10 May 2020 (пока оно доступно лишь «избранным»)

Microsoft начала распространение обновления Windows 10 May 2020 (пока оно доступно лишь «избранным»)

Microsoft начала распространение обновления Windows 10 May 2020 (пока оно доступно лишь «избранным»)


В прошлом месяце компания Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10 May 2020 Update, ранее известное под номером 2004 и кодовым названием 20H1. И вот сейчас, спустя месяц, Microsoft выпустила новую версию SDK и приступила к распространению следующего крупного апдейта Windows 10. Стоит сразу оговорить, что пока Windows 10 версии 2004 доступна лишь подписчикам MSDN (Microsoft Developer Network); ранее новую версию ОС Windows 10 получили OEM-производители ПК. Речь идет о сборке 19041.208 (KB4558244), которая должна стать финальной.

По данным обозревательницы издания ZDNet Мэри Джо Фоли, изначально Microsoft планировала  начать сегодня широкое распространение обновление, но обнаруженная в последний момент уязвимость «нулевого дня» вынудила компании немного сдвинуть дату публичного релиза. Теперь компания ориентируется на 28 мая. Надо ли напоминать, что широкая доступность вовсе не означает мгновенную установку — как всегда, обновление будет разворачиваться автоматически на совместимых устройствах постепенно со строгим соблюдением очередности.

Как мы уже неоднократно сообщали, вопреки ожиданиям, крупным свежее майское обновление, как и предыдущий ноябрьский апдейт Windows 10 November 2019 Update, является сугубо номинально. Ничего кардинально нового для рядовых пользователей оно не несет.

Самое главное нововведение в майском обновлении Windows 10 предназначено для разработчиков — это улучшенная версия среды Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2), включающая модифицированную версию ядра Linux собственной разработки Microsoft. Напомним, Microsoft объявила о добавлении ядра Linux в Windows год назад, а в июне 2019 вышла первая тестовая сборка ОС.

Еще обновление приносит новые функции и обновленный интерфейс для голосового помощника Cortana, улучшения в «Поиске», а также массу небольших изменений в графическом интерфейсе, включая новые значки для приложений.

Полный список изменений и мелких исправлений Windows 10 May 2020 Update доступен на соответствующей странице сайта Windows Insider Program. К слову, участникам Windows Insider обновление доступно с прошлого месяца.

Источник: Neowin

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить