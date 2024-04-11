Microsoft обновила интерфейс Xbox Cloud Gaming, добавив социальные функции из консоли Xbox

Microsoft представила предварительную версию нового интерфейса сервиса Xbox Cloud Gaming. Он включает социальные функции и элементы интерфейса, которые обычно можно найти на панели консоли Xbox. Новый интерфейс предлагает доступ к веб-версии группового чата Xbox. Благодаря этому можно использовать браузер, чтобы присоединиться к звонку с друзьями, вместо специальных программ Xbox для ПК и мобильных устройств.

Обновленный веб-интерфейс включает возможность поиска друзей Xbox и управления ими, отправки сообщений, просмотра профилей пользователей и достижений и даже доступ к сообщениям. В настоящее время Microsoft тестирует это нововведение среди участников программы Xbox Insiders, прежде чем развернуть новый интерфейс для всех пользователей Xbox Cloud Gaming. Полноценного запуска для всех пользователей придется ждать еще несколько месяцев.

Поскольку этот новый интерфейс является частью Xbox Cloud Gaming, большая его часть также будет доступна на смарт-телевизорах и гарнитурах Meta Quest VR. Однако функция веб-чата Xbox пока недоступна на смарт-телевизорах.

Интерфейс Xbox Cloud Gaming уже был смоделирован на основе интерфейса главного экрана консоли Xbox. Однако новые социальные функции могут быть полезными пользователям. Ранее большинство этих функций были доступны только после запуска облачной игры Xbox, а теперь возможность начать чат Xbox в группе в интернете и продолжать его между сессиями игры будет доступной для игроков Xbox Cloud Gaming.

Дополнительно Microsoft запускает новые игровые центры в программе Xbox для Windows, что позволяет игрокам на ПК отслеживать прогресс игры, получать доступ к дополнениям и получать новости от разработчиков в программе Xbox.

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Кроме того, на консолях Xbox началось развертывание апрельского обновления. Оно включает возможность отключения звука звуковой панели Discord, оповещения о пространстве для хранения игр OneDrive и новые параметры для ограничения возможности установки игр или приложений на консоли Xbox.

Источник: The Verge